Een app checkt of je mogelijk huidkanker hebt. Experts checken de app – en zijn niet overtuigd

Huidkanker opsporen met je telefoon, dat klinkt als een revolutionair idee. Download de app, check je huid, zet een verdacht plekje op de foto en de app geeft een score: groen (er lijkt niets aan de hand), geel (twijfelgeval) of rood (hoog risico op huidkanker). SkinVision, grotendeels ontwikkeld in Nederland, gebruikt een algoritme dat een moedervlek vergelijkt met ruim 3 miljoen foto’s van goedaardige en kwaadaardige vlekken in een database. Bij een hoogrisicoscore kijkt een dermatoloog van het bedrijf voor de zekerheid mee.

Het achterliggende idee klinkt overtuigend. Het aantal gevallen van huidkanker neemt al jaren toe. In 2020 werd de aandoening bij 77 duizend Nederlanders vastgesteld, een kleine 10 procent van hen had een melanoom, de kwaadaardigste vorm van de ziekte. Jaarlijks overlijden achthonderd melanoompatiënten. Dankzij de app zijn patiënten er tijdig bij en dat zou levens kunnen sparen. De huisarts wordt bovendien ontlast, zo lijkt het, omdat patiënten niet meer met ieder plekje of vlekje op het spreekuur komen. Vandaar dat een aantal zorgverzekeraars heeft besloten om het gebruik van SkinVision te vergoeden.

Toch blijven dermatologen en huisartsen terughoudend. Leidt het gebruik van de app inderdaad tot vroegere opsporing van huidkanker? Hoeveel mensen gaan ten onrechte naar de huisarts, met een plekje waarmee achteraf niets aan de hand blijkt? Is wel aan alle zorgvuldigheidscriteria voldaan om de app grootschalig door de Nederlandse bevolking te laten gebruiken?

‘Nog niet goed genoeg’

Afgelopen week verscheen een kritisch artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) waarin artsen constateren dat de betrouwbaarheid van de app nog te wensen over laat. Eerder kwamen Nederlandse dermatologen na eigen onderzoek in hun vakblad tot de conclusie dat de score van de app niet erg afwijkt van puur toeval. Twee jaar geleden schreef medisch vakblad the BMJ na een weging van alle wetenschappelijke studies dat huidkankerapps nog niet goed genoeg zijn om ze aan te bevelen.

‘Niet dat ik mijn baan wil beschermen, ik heb echt genoeg te doen’, zegt hoogleraar dermatologie Marcel Bekkenk (Amsterdam UMC), een van de auteurs van het NTvG-artikel. ‘Automatisering in de zorg is goed, het gebruik van apps past in de tijdgeest, het is een ouderwets idee dat alleen het oog van de meester het beste is.’ Maar, zegt hij, dan moet de kwaliteit van de app wel in orde zijn. En daar heeft hij stevige twijfels over.

Het meest recente onderzoek laat zien dat de huidkankerapp van SkinVision een sensitiviteit heeft van 95 procent, wat betekent dat bijna alle gevallen van huidkanker ermee worden opgespoord. Maar die gunstige cijfers komen wel uit studies die zijn gedaan onder een geselecteerde groep, waarschuwt Bekkenk: allemaal patiënten die al waren doorverwezen naar een dermatoloog omdat er mogelijk iets met hun moedervlek mis was. Volgens Erik de Heus, algemeen directeur van SkinVision, is dat niet van invloed op de uitkomst. De app, mailt hij, wordt op die manier getest ‘op de gevaarlijkste en de moeilijkst herkenbare plekken. Kijken we naar een normale populatie, dan vallen de getallen beter uit.’

De app Skin­Vision, die een algo­ritme gebruikt dat een moedervlek vergelijkt met ruim 3 miljoen foto’s van goed­aardige en kwaadaardige vlekken in een database. Beeld SkinVision

Maar Patrick Bossuyt, hoogleraar klinische epidemiologie in het Amsterdam UMC, zegt dat van die redenering niets klopt. Hij wijst op het zogeheten spectrumeffect. De meeste aandoeningen vertonen een spectrum, legt hij uit, ze gaan van mild tot ernstig. ‘Zodra je een filter toepast, een verwijzing bijvoorbeeld, verandert het spectrum en met die verandering veranderen ook de prestaties van de test. Daarom moet je een test altijd evalueren in de populatie die de test gebruikt, met alle ruis die je daarbij tegenkomt. Anders ontstaat een geflatteerd beeld.’

Loos alarm

Een aantal studies naar de huidapp van SkinVision is bovendien gesponsord door het bedrijf. Directeur De Heus bezweert dat zijn bedrijf geen enkele invloed heeft gehad op de resultaten. ‘Toch is het onwenselijk dat de bouwer van de app meewerkt aan het onderzoek naar zijn eigen product’, zegt Bossuyt. ‘Die belangenverstrengeling keuren we bij onderzoek naar geneesmiddelen ook af.’ Vakblad the BMJ woog twee jaar geleden alleen de onafhankelijke studies en kwam uit op een lagere score, een sensitiviteit van 80 procent. Wat betekent dat vier op de vijf gevallen van huidkanker worden ontdekt. Een goede score, maar nog altijd wel in een groep die zich al bij de dermatoloog had gemeld.

Huisartsen krijgen vooral te maken met de andere kant van de huidkankerapp, een kant die minder wordt belicht: de app geeft, zo wijzen de cijfers uit, in ongeveer een kwart van de gevallen loos alarm. Volgens SkinVision werden vorig jaar via de app 200 duizend huidplekjes gecheckt waarbij 2.550 gevallen van huidkanker werden opgespoord. Maar, berekenden de artsen in het NTvG, dat betekent ook dat van ruim 40 duizend plekjes onterecht wordt aangegeven dat er mogelijk iets mis is. En veel van die gebruikers zullen zich melden op het spreekuur van de huisarts.

‘Het vergt soms best wat tekst en uitleg om patiënten gerust te stellen’, zegt huisarts en universitair docent Ralf Harskamp (verbonden aan het Amsterdam UMC). Patiënten houden vaak vast aan de 95 procent betrouwbaarheid waarmee het bedrijf schermt, zegt hij, ze denken dat de app het dus bijna altijd bij het juiste eind heeft.

Doktersbezoeken

‘Terwijl die 95 procent alleen geldt voor de vlekjes die huidkanker blijken te zijn. In de praktijk komt het erop neer dat bij een afwijkende uitslag in de meeste gevallen geen sprake is van huidkanker. Toch leidt het soms tot blijvende ongerustheid, onnodige doorverwijzing en behandeling.’ In tegenstelling tot wat wordt beweerd zou al die overdiagnostiek de zorgkosten juist kunnen opdrijven, denkt Bekkenk.

De Heus van Skinvision draait die redenering om: de app vermindert juist het aantal doktersbezoeken. Van de 200 duizend plekjes die vorig jaar werden gecheckt blijkt bij 160 duizend niets aan de hand. ‘Al die mensen worden gerustgesteld. Wat zouden zij hebben gedaan als de app er niet was geweest? Zouden ze alsnog naar de dokter zijn gegaan voor controle?

Hij zegt dat zijn bedrijf met de app mensen vooral alert wil houden en op een laagdrempelige manier de gelegenheid wil geven om hun huid te checken. ‘Wij willen in eerste instantie vooral dat zo veel mogelijk gevallen van huidkanker tijdig worden ontdekt. Die inspanningen gaan misschien iets ten koste van de nauwkeurigheid, maar beter een keer te vaak naar de dokter dan te laat naar de dokter. Naast veel leed wordt met de app ook geld bespaard. Elke melanoom die op tijd wordt ontdekt, scheelt een ton aan behandelingskosten.’

In het Rotterdamse Erasmus MC wordt nu onafhankelijk onderzoek gedaan naar het effect van de app op de ziektelast en op het aantal doktersbezoeken. Belangrijke informatie, vindt hoogleraar Bekkenk, die bepalend is voor de meerwaarde van de digitale huidkankercheck. Vreemd, zegt hij, dat de app desondanks toch al gewoon verkrijgbaar is in de appstore. ‘Dit is toch echt iets anders dan de buienradar.’