Een alarmerend verhaal over onze nationale lievelingsverslaving

Gezond drinken bestaat niet. Zo dat is maar vast gezegd. Ongezellige boodschap, want het oude idee van het gezonde glaasje rode wijn (kijk, die Fransen!) of de gematigde drinker die het bloed juist beter door de vaten liet stromen, was natuurlijk een stuk aangenamer. Maar het is niet anders. De wetenschap is er al jaren uit, maar ingesleten slogans ('Geniet, maar drink met mate') ban je niet zomaar uit.



Wellicht is de wens de vader van de gedachte als het om alcohol gaat.