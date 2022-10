‘E-Bikes zijn zó 2022. Neem liever een e-skelet’

Een uitkomst voor vele miljoenen met zware beroepen of ouderen die slecht ter been zijn: een e-skelet. Amerikaanse onderzoekers presenteerden deze week het nieuwste van het nieuwste.

Ze hadden wel iets weg van Robocops, de proefpersonen die wandelingen maakten met een exoskelet van Stanford University. Om hun onderbenen droegen ze een frame van aluminium en koolstofvezels; sterk en licht. Een elektrisch motortje gaf de enkel een goed getimed zetje omhoog, op het moment dat de hak de grond verliet. Dit leverde een energiebesparing op tijdens het lopen vergelijkbaar met het afwerpen van een rugzak van 15 kilo, schrijven de onderzoekers deze week in Nature. Alsof je ineens niet meer een vol krat bier hoeft mee te sjouwen bij elke stap.

Het exoskelet van Stanford University in actie. Beeld Stanford University / Kurt Hickman

De toepassingen van dit soort exoskeletten laten zich raden. Zo is het bijvoorbeeld handig voor mensen met zware beroepen of voor ouderen die sowieso wel wat hulp kunnen gebruiken bij het lopen. Wereldwijd gaat dit om vele miljoenen en door de vergrijzing zullen het er alleen maar meer worden.

Exoskeletten zijn er in allerlei soorten en maten en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Zo ontwierp de Nederlandse producent Laevo al een exoskelet voor de rug, met een veersysteem dat energie opslaat als je bukt en weer teruggeeft als je omhoog komt. Handig voor verhuizers of andere beroepen waarbij je veel moet tillen.

Maar zo’n elektrisch aangedreven wandelexoskelet? Daarbij boekten wetenschappers tot nu toe vooral successen in het laboratorium, bijvoorbeeld met proefpersonen op een lopende band. In het echte leven barst het echter van de drempels, trappen en scheve stoeptegels.

Wat dat betreft, is het exoskelet van Stanford een spannende nieuwe stap. Op filmpjes is te zien hoe proefpersonen instructies krijgen om op verschillende manieren te wandelen, bijvoorbeeld ‘loop op je gebruikelijke snelheid’ of ‘loop alsof je naar huis loopt na een slechte dag’. Telkens past de software de ondersteuning van het exoskelet zo aan dat je lekker kunt blijven lopen, zonder het gevoel te hebben dat de apparaten rond je onderbenen je vertragen of juist opjagen.

Natuurlijk zijn er nog allerlei nadelen te bedenken. Zo moet je een gordel met batterijen rond je middel dragen, die vooralsnog maar een half uurtje meegaan. Ook oogt het exoskelet behoorlijk medisch en kan wel een opknapbeurt van een ontwerper gebruiken met oog voor esthetiek en coolness.

Toch zou het me niks verbazen als we hier de eerste glimp zien van iets wat binnen afzienbare tijd normaal is in het straatbeeld. Vergelijk het met de opmars van de e-bike: ooit een zeldzaam product waar lacherig over werd gedaan. Sinds dit jaar is al meer dan de helft van de verkochte fietsen er een met trapondersteuning.

Geef het nog een jaar of tien en dan schieten opa en oma jongere generaties voorbij. Deze keer niet rijdend op hun e-bikes, want ‘dat is zó 2022', maar soepel lopend met hun nieuwste e-skelet.