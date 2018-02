Dus zó raapt de cel z'n dna bij elkaar: Delftse natuurkundigen leggen vast hoe eiwitten te werk gaan

'We hebben meteen allerlei kennis opgedaan over de manier waarop het maken van die lussen precies gaat', zegt Dekker. Zo ontstaan de lasso's met een snelheid van 1.500 dna-letters per seconde en gaat het proces niet symmetrisch: het eiwitcomplex blijkt maar aan één kant van het dna te trekken. 'Maar het belangrijkste is: dit was een celbiologische puzzel en die hebben we nu opgelost.'



Een beetje een ontdekking voor de liefhebbers, maar die zijn dan ook wel meteen lyrisch. 'Een enorme doorbraak', reageert vanuit de VS Job Dekker - geen familie - van het Howard Hughes Medical Institute. 'We weten al een aantal jaren dat chromosomen tijdens de celdeling opgevouwen worden als een serie lussen, die ook weer gesplitst wordt in kleinere lussen. De grote vraag was hoe die lussen gemaakt worden. En dat laten ze nu zien.'