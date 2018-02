Dure medicijnen, maar niemand weet waarom: het Zorginstituut is er klaar mee

Waarom hebben jullie die prijsinformatie nodig?

'We kunnen nu geen eerlijke discussie voeren. Er wordt ons gewoon gezegd: zo duur is het. Wij kunnen niet beoordelen of de premiebetaler de winst van een bedrijf aan het spekken is, of daadwerkelijk betaalt voor de onderzoekskosten. En dat maakt nogal wat uit. Als er een goede reden is waarom een middel zo duur is dan kunnen we daar rekening mee houden bij de beoordeling.



Hoe meer we moeten betalen voor een nieuw medicijn, hoe eerder we andere zorg niet meer kunnen bekostigen. Of we moeten allemaal meer premie gaan betalen, maar de vraag is of iedereen dat wil. Er zit bij veel mensen wel een grens, merken we, aan de bereidheid om solidair te zijn met anderen.'