Duizenden drijvende planten houden dit Indiase meer voortaan vrij van stof en insecten

Werklieden inspecteren het nieuwe waterzuiveringssysteem bij Sanjay Van Lake in India. Beeld AFP

Toeristen die een rondje varen in een Efteling-achtige attractie? Nee hoor, werklieden die een nieuw waterzuiveringssysteem inspecteren in India. De overheid probeert in Delhi op vernieuwende wijze vervuilde meren schoon te krijgen: met behulp van zuiverende moerasplanten. Het ‘City of Lakes Project’ trapt af in Sanjay Van Lake, een klein meer in het zuiden van Delhi. Vanaf deze week drijven daar duizenden planten op vlotten die het vieze water moeten ontdoen van stof en insecten.

Het gezuiverde meer wordt niet alleen een lust voor het oog, maar ook voor de neus, vertelt de opzichter van Sanjay Van Lake aan het Indiase nieuwsplatform Asian News International.

‘Zoals je weet gaat stilstaand water gauw stinken. Dankzij de installatie van de drijvende planten hebben we dat verholpen.’ Tussen de planten bevindt zich onder meer de zogeheten parapluplant, een moerasplant die zo’n 2 meter hoog kan groeien.

De plant is ook in Nederland te koop, maar tuincentra waarschuwen wel dat katten er gek op zijn. Dat loopt voor het dier doorgaans goed af, de bladeren zijn niet giftig. Maar katten kunnen de planten wel kaalvreten, al zal dat in Delhi geen probleem zijn, met al dat omringende water.