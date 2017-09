Duizend woorden zeggen soms toch meer dan één beeld, zo blijkt uit onderzoek

'Het is verrassend dat bij het lezen van een artikel of het kijken naar een video verschillende processen gaande zijn' Anna van Cauwenberge, docent Journalistieke Cultuur en Media

Maar zijn deze labresultaten wel te vertalen naar de praktijk? 'Het experiment dwong mensen artikelen te lezen en video's te bekijken, maar in feite kan dit in het echt ook gebeuren, via tv, kranten en sociale media. Het is moeilijk niets mee te krijgen over oorlog en terrorisme.'



De resultaten zijn volgens Anna van Cauwenberge, universitair docent Journalistieke Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen, erg interessant. 'Het is verrassend dat bij het lezen van een artikel of het kijken naar een video verschillende processen gaande zijn: een voor het verwerken van het beeld en de ander voor de tekst. De media kunnen hier veel van leren, met name media gericht op jongeren, zoals Instagram en Snapchat. Die gebruiken vooral beelden. Ze zetten dus wel aan tot actie, maar minder tot opinievorming.'