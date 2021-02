Drukte op Mars: liefst drie missies arriveren deze maand bij de rode planeet

Waarom de rode planeet zo blijft boeien

Als de drie nieuwe missies die deze maand bij Mars arriveren iets bewijzen, is het dat van de rode planeet nog altijd een mysterieuze aantrekkingskracht uitgaat. Wie een blik werpt op Mars, kijkt in een soort kosmische lachspiegel. In die onherbergzame wereld naast ons, met zijn uitgestrekte woestijnen vol kraters, rotsen en stof, herken je de aarde – zij het enigszins vervormd.

Eeuwenlang kenden we onze buurplaneet alleen als aanlokkelijk rode bol in de lens van een telescoop. Het was een onbekende plek, een wereld die sciencefictionschrijvers als H.G. Wells nog zonder pardon konden bevolken met intelligente, zelfs vijandige buitenaardse wezens. Maar in de grofweg 120 jaar sinds The War of the Worlds het levenslicht zag, heeft de wetenschap het bestaan van marsmannetjes gedegradeerd van spraakmakende hypothese tot het soort complottheorie dat je alleen nog treft in de krochten van het internet.

Sterker nog: door de betoverende panoramafoto’s die eerdere Amerikaanse Marswagentjes als Opportunity en Curiosity maakten terwijl ze over het Marsoppervlak reden, kent de 21-eeuwse mens de rode planeet tot op de kleinste kiezelsteen, gepresenteerd in hd-formaat.

‘Toch blijven er ook nu nog voldoende wetenschappelijke vragen over, raadsels waar nog niemand het antwoord op weet’, zei astrobioloog Inge Loes ten Kate (Universiteit Utrecht) eerder in deze krant. Vermoedelijk was Mars miljoenen jaren geleden net zo blauw en levensvatbaar als de aarde. Is er dan ook ooit leven geweest? En waardoor verviel Mars eigenlijk tot woestijnplaneet, terwijl op aarde het leven floreerde?

Het zijn vragen die niet alleen over onze buurman gaan, maar nadrukkelijk ook over onszelf. ‘Wie het verhaal van Mars doorgrondt, snapt hopelijk ook beter waarom het leven hier wél wortel schoot.’

En dus vertrekken er weer nieuwe missies, en bij allemaal wordt gerept van zoeken naar leven. Logisch vanuit publicitair oogpunt, maar een tikje overdreven, aldus Ten Kate. ‘Het is vrijwel uitgesloten dat deze missies definitief bewijs van voormalig leven zullen vinden’, zegt ze.

Eerder zoeken ze naar het definitieve antwoord op de vraag daarvóór. ‘Deze missies kunnen er hopelijk uitsluitsel over geven of de omstandigheden in het verleden inderdaad geschikt waren voor leven.’ Ook kan Perseverance bijvoorbeeld organische moleculen vinden, de bouwstenen waaruit Moeder Natuur op aarde het leven boetseerde. Maar het antwoord op de ultieme vraag over Mars zal ook na de komende missies op zich laten wachten. De rode planeet houdt de beste kaarten voorlopig nog tegen de borst.