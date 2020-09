Drones verjagen watervogels, onderzoekers roepen op tot richtlijnen

Recreatief dronegebruik in Nederland

Voor Nederland zijn de wettelijke regels over recreatief dronegebruik vastgelegd in de Regeling modelvliegen. Zij plaatsen drones net als modelvliegtuigen onder ‘modelluchtvaartuig’: een luchtvaartuig dat geen mens kan dragen en uitsluitend voor recreatie is bedoeld. Daarin staat onder andere dat drones mogen opstijgen en vliegen zolang ze voorrang verlenen aan andere luchtvaartuigen, in het zicht blijven van de bestuurders en niet hoger gaan dan 120 meter.

Drones mogen niet overal vliegen. Zo zijn ze verboden boven mensenmenigten, rondom vliegvelden of boven aaneengesloten bebouwing zoals in steden. In de natuur mag het in principe dus wel. Beschermde natuurgebieden vormen een grijs gebied: officieel mogen drones er niet rondvliegen, tenzij de bestuurder hier een vergunning voor heeft aangevraagd bij de desbetreffende provincie.

Regels over dronegebruik in de buurt van dieren ontbreken. ‘Deze regels zijn geschreven toen er nog geen drones in de lucht hingen’, aldus Lars Soerink van de Vogelbescherming.