‘Dramatische’ achteruitgang aantallen tropische vogels in Panama – en dat in beschermd natuurgebied

De goudkraagmanakin, een van de vogelsoorten die er sterk op achteruit is gegaan in het Panamese natuurgebied. Beeld Getty Images

Het Nationaal Park Soberanía in het Midden-Amerikaanse Panama is befaamd om zijn kleurrijke vogels. Het is beschermd gebied, maar dat betekent niet dat een veilig voortbestaan voor de dieren gegarandeerd is, blijkt uit de publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Van de 57 bestudeerde soorten gingen er de afgelopen decennia veertig in aantal achteruit, van 35 soorten is zelfs minder dan de helft over. Zo was de kans om er een amazonekroontiran te zien, een bruin vogeltje getooid met een imposante oranje kuif, tientallen jaren geleden vier keer groter dan nu. Slechts twee soorten gingen het juist beter doen; een soort kolibrie en een baardkoekoek.

‘Het is alarmerend dat dergelijke dramatische afnames zijn gevonden in een nationaal park, dat zou je niet direct verwachten’, reageert Pita Verweij, in de tropen gespecialiseerd ecoloog aan de Universiteit Utrecht. Ze spreekt van een indrukwekkend onderzoek, vooral vanwege de uitzonderlijk lange tijdspanne van 44 jaar.

De onderzoekers hingen in die periode twee keer per jaar vrijwel doorzichtige mistnetten op, waar vogels in verstrikt raken, normaal gesproken zonder verwondingen. In totaal werden zo op één locatie 14 duizend vogels die onder de boomkruinen leven gevangen, geteld en weer vrijgelaten.

De roodkeelmiertangare. Beeld Getty Images

Minder duidelijk is de oorzaak van de grote afnames. De onderzoekers opperen dat klimaatverandering een rol kan spelen. Vogels zouden last kunnen hebben van veranderingen in temperatuur of regenval. Dit kan ook gelden voor bijvoorbeeld insecten, waardoor een deel van de vogels minder te eten heeft.

Bovendien is de verbinding met omringende natuurgebieden door boskap verslechterd, wat met name soorten die graag heen en weer trekken tussen hogere en lagere bosgebieden zou treffen. Zoals de olijfstreeppipratiran, die in het onderzoeksgebied 98 procent minder vaak voorkomt dan vroeger.

Volgens Verweij ligt ook een andere oorzaak voor de hand: toegenomen menselijke activiteit in regio. Zo ligt het beschermde gebied pal naast het Panamakanaal, de locatie van de vangnetten bevindt zich op minder dan 10 kilometer van deze zeer drukke waterweg. Ook lopen er een snelweg en een spoorlijn in de buurt. ‘Die snelweg was in 2009 klaar, daarvoor was het een soort provinciale weg. En de spoorlijn is in 2001 vernieuwd, sindsdien kunnen er snellere treinen overheen.’

De bonte mierlijster. Beeld Getty Images

Volgens Verweij valt daarnaast de invloed van jagers niet uit te sluiten. Zelf werkte ze mee aan een analyse waaruit blijkt dat vogelpopulaties in tropische gebieden tot 7 kilometer afstand van wegen meetbaar worden beïnvloed door jacht. ‘En in Latijns-Amerika vindt een levendige handel in met name zangvogels plaats. Het is een beetje naïef om te denken dat er geen stroperij plaatsvindt in een park vanwege de beschermde status.’

Panama is niet de eerste plek in Midden- en Zuid-Amerika waar afnames van tropische vogels zijn geconstateerd in beschermde gebieden. Zo zagen en vingen onderzoekers na een 14 jaar durende studie in Ecuador ruwweg de helft minder vogels. Maar uit een achttien jaar durende vogeltelling in Costa Rica bleken juist geen duidelijke veranderingen.

Volgens Pita Verweij is dan ook meer vergelijkend onderzoek nodig om overeenkomsten te vinden tussen natuurgebieden waar het slecht gaat met dieren. Is hier bijvoorbeeld sprake van een grote bevolkingstoename of landbouwintensivering in de omgeving? ‘Maar ja, je kunt niet even decennia teruggaan om met terugwerkende kracht dit soort tellingen op te zetten.’

Beeld VK graphics