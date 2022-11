‘Doordat mijn collega zo scherp was, zijn we nu een stap dichter bij een levensreddende behandeling’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe longarts en -onderzoeker Jurjan Aman een nieuwe en levensreddende toepassing vond voor een kankermedicijn.

‘Wanneer de bloedvaatjes in je longen massaal beginnen te lekken – bijvoorbeeld tijdens een ernstige longontsteking - is er zo’n 30 procent kans dat je hieraan overlijdt. Wij zien geregeld mensen met dit ziektebeeld op de intensive care. Helaas hebben wij dan slecht nieuws. Er is geen behandeling beschikbaar. Mede hierdoor besloot ik om deze vaatlekkage te onderzoeken.

‘Toen ik op een dag aan het werk was in het lab, kwam een collega-longarts naar mij toe met een vreemde observatie in een patiënt van hem. De patiënt was opgenomen op de longafdeling met ernstig zuurstofgebrek. Eigenlijk was er geen houden meer aan bij deze behoorlijk zieke man, er zat veel vocht in zijn longen.

‘Vanwege een andere aandoening was de arts begonnen met een behandeling met het medicijn imatinib, een middel tegen leukemie. Binnen 24 uur na het geven van imatinib knapte die patiënt ineens heel snel op. Onverwachts nam zijn zuurstofgebrek af, iets wat mijn collega niet goed kon verklaren. Daarom kwam hij naar mij voor verder onderzoek.

‘We zijn meteen in overleg gegaan met onze onderzoeksgroep. Hoe kan een kankermedicijn als imatinib nou helpen tegen vocht in de longen? Om dit te onderzoeken moest ik inzoomen op de cellen van longbloedvaatjes. Wat bleek: wanneer ik imatinib toevoegde, konden de cellen zich ineens veel beter hechten aan elkaar en aan de rand van het bloedvat. Hierdoor lekte er dus minder bloed uit de vaten. Ook bij testen in muizen bleek dit zo te zijn.

‘Om onze bevinding verder te onderzoeken moesten we op zoek naar patiënten die last hadden van vaatlekkage in de longen. Dit was nog een lastige klus. Totdat we ineens midden in de coronacrisis zaten. De patiënten met ernstige longontstekingen en vochtlekkages in de longen stroomden binnen op de longafdelingen en ic’s. Aan de ene kant een zware tijd voor mij en mijn collega’s op de longafdeling, aan de andere kant een unieke mogelijkheid om te onderzoeken of imatinib echt kan helpen.

‘Wij speurden onze patiëntengroep af om te kijken wie baat zou hebben bij een behandeling voor ons onderzoek. Daarna splitsten we deze groep patiënten in tweeën, een groep kreeg imatinib en de andere een placebo. In eerste instantie waren de resultaten teleurstellend, de patiënten met een imatinib-behandeling knapten niet sneller op dan de placebogroep.

‘Maar toen we onze resultaten beter bekeken, zagen we dat de covidpatiënten die er echt heel ernstig aan toe waren wél baat hadden bij een imatinib-behandeling. En dit bleek een enorm effect te zijn. In de groep met ernstig zieken overleden 50 procent minder mensen na behandeling met imatinib. Deze coronapatiënten hoefden we minder lang te beademen en ze mochten ook eerder weg van de ic in vergelijking met de placebogroep.

‘Dit resultaat leidde uiteindelijk tot een publicatie in het vakblad The Lancet Respiratory Medicine, een van de grootste vakbladen in ons onderzoeksgebied. Doordat andere onderzoekers en vakbladen, zoals Science en Nature, onze ontdekking oppikten, wordt imatinib nu in een wereldwijde studie getest op longpatiënten met vaatlekkage.

‘Uiteindelijk is onze onverwachte ontdekking te danken aan een scherpe observatie bij één patiënt. Doordat mijn collega toen zo oplettend was, zijn we nu een stap dichter bij een levensreddende behandeling.’

Longarts en -onderzoeker Jurjan Aman Beeld Anita Edridge

Jurjan Aman is longarts en -onderzoeker bij Amsterdam UMC. Hij is gespecialiseerd in pulmonaire vaatziekten, oftewel longziekten die te maken hebben met de longbloedvaten. Naast zijn werk als arts doet hij onderzoek naar de vraag hoe schade aan de kleine longbloedvaatjes bijdraagt aan het ontstaan van longziekten.

Correctie 28/11: In een eerdere versie van dit artikel stond onterecht in de kop dat het een levensreddende behandeling voor kanker betreft.