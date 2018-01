Doorbraak: iemands dna aflezen kan nu met behulp van een usb-stick voor nog geen 1.000 euro

'In de toekomst moet je je dna-uitleesapparatuur op zakformaat voorstellen bij de huisarts en zelfs bij mensen thuis', mailt hoofdonderzoeker Nick Loman van de Universiteit van Nottingham desgevraagd. De usb-stick maakt het ook mogelijk om ziektekiemen zoals virussen, parasieten en bacteriën aan hun dna te herkennen, of misschien ooit zelfs kanker op te sporen aan de hand van dna-sporen in het bloed, denkt Loman. 'Het is best denkbaar dat veel diagnostische tests op een dag hierdoor worden vervangen.'



Ethische zorgen zijn er ook. Denk aan werkgevers, verzekeraars of liefdespartners die iemands aanleg voor bepaalde ziektes of gedragingen willen weten. 'Naarmate we de techniek gewoner gaan vinden, kunnen de grenzen van wat we normaal vinden gaan vervagen', waarschuwt directeur Melanie Peters van het Rathenau Insituut, dat onderzoek doet naar nieuwe technieken. 'Biologische informatie zit nu al steeds meer in de sfeer van apps en gadgets, zonder dat we het ons realiseren. Ik denk dat we te weinig beseffen wat we prijsgeven.'