Door te zout eten krijgt Nederland er in tien jaar 150 duizend nierpatiënten bij - Klopt dit wel?

Klopt het?

Voor de berekening van de 150 duizend nierpatiënten verwijst de stichting naar de onderzoeksverantwoording in de Journal of Public Health. De wetenschappers stopten een afspiegeling van de Nederlandse bevolking in een digitale tijdmachine en lieten hen daarin twintig jaar lang zo veel zout eten als ze nu ongeveer doen (9 gram per dag), of minder (6 gram per dag). Uit de computersimulatie rolde vervolgens wat dat aan nierpatiënten scheelt: die 150 duizend per tien jaar dus.



Helemaal waterdicht is zo'n computersimulatie nooit, zegt internist Peter de Leeuw van het Maastricht UMC. 'Het is een model hè. De werkelijkheid kan heel anders uitpakken.' De simulatie is zo goed als de onderliggende aannames, merkt hij op, en dat introduceert veel onzekerheden. Zo namen de onderzoekers een groep Groningers met afwijkende nierfunctie als basis voor heel Nederland. De zoutinname van de Groningers was met twee urine-metingen bepaald, maar volgens De Leeuw zijn die erg gevoelig voor toevallige fluctuaties. Dat maakt het getal van 150 duizend nierpatiënten per tien jaar vooral een grove schatting: het zou lager of hoger kunnen uitpakken.