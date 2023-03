‘Door te focussen op het allervreemdste konden we een nieuwe ziekte beschrijven’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe kinderarts Peter van Hasselt een bijzondere patiënt zag en een nieuwe aangeboren ziekte ontdekte.

‘Een jaar of elf geleden werd ik naar de intensive care geroepen. Als kinderarts stofwisselingsziekten gebeurt dat niet elke dag. Ik word er alleen bij gevraagd als er iets onverwachts gebeurt wat de artsen niet snappen. In dit geval ging het om een meisje van net 1 jaar oud. Ze had een virusinfectie die bij normale kinderen geen enkel probleem is. Maar zij ontwikkelde epilepsie en een hersenbeschadiging.

‘Toen ik zag dat er hersenweefsel was verdwenen, besefte ik: dit is niet een extreem beloop van een gewone infectie bij een gewoon kind. Er moest een andere verklaring zijn waarom dit patiëntje zo uit de bocht vloog.

‘Ik bleef het meisje de jaren daarna zien op mijn spreekuur. Het werd steeds duidelijker dat ze achterliep in de ontwikkeling, maar we konden er geen verklaring voor vinden. Ook uit een dna-analyse kwamen geen bekende ziekten. Omdat het zo’n raar verhaal was, vermoedde ik dat het ging om een nieuwe aandoening.

‘Ik vroeg mijn collega’s om het dna beter te bestuderen. Het menselijke dna bevat ongeveer twintigduizend genen. Aanvankelijk keken we alleen naar de grofweg vijfduizend genen waarvan we destijds de functie wisten. Toen mijn collega’s zich focusten op de overige vijftienduizend genen, kwamen er twee fouten in hetzelfde gen aan het licht. Toen dacht ik: dit zou de oorzaak kunnen zijn.

‘Het gen met de fouten erin was het NAE1-gen. Dat bindt als het ware een elastiekje om eiwitten die tijdelijk niet nodig zijn, waardoor ze even uitstaan. Dit proces heet neddylering. Mijn promovenda Irena Muffels ontdekte dat de dna-fouten van onze patiënt de neddylering verstoorden. Daardoor had ze moeite om eiwitten op het juiste moment te pauzeren en gingen haar cellen sneller dood.

‘Door een matchingprogramma vonden we wereldwijd nog drie andere patiënten met fouten in hetzelfde stukje dna. De vier hadden een aantal overeenkomsten. De allervreemdste was een afwijking in de heup van de patiënten. Na veel overleg met collega’s was onze conclusie: als alle vier de patiënten deze opvallende afwijking hebben, moeten ze wel dezelfde ziekte hebben.

‘Na jarenlang onderzoek hadden we voldoende bewijs dat de fouten in het dna inderdaad de ziekteverschijnselen verklaarden. Er zullen ongetwijfeld meer dan vier mensen met deze aandoening zijn, maar die ken ik nog niet. Misschien zijn er maar een paar patiënten in Nederland, dus het is een zeldzame ziekte.

‘Collega’s zeggen weleens tegen mij: ‘Waarom doe je zo veel moeite voor zo weinig patiënten?’ Maar er zijn veel mensen met een zeldzame ziekte. Bovendien: zij kunnen er niets aan doen dat ze zo’n ziekte hebben, dus het zou oneerlijk zijn als ik hen niet zou helpen.

‘Tot onze ontdekking hadden we geen idee wat er in mensen gebeurt als de neddylering verstoord raakt. Door onze patiënt goed te onderzoeken, hebben we daar nu meer kennis over. Zo helpen we de hele biologie verder.

‘De ouders van het meisje zijn heel dankbaar dat we de ziekte van hun dochter hebben gevonden. Het geeft rust en duidelijkheid. Van andere ouders weet ik dat ze altijd blijven zoeken naar een verklaring. Ze vragen zich af of ze zelf iets verkeerd hebben gedaan. Nu ze weten dat er een genetische verklaring is, weten de ouders dat het niet aan hen lag. Het is hun overkomen en dat maakt het beter leefbaar.’