Door gezichtsyoga lijk je drie jaar jonger - klopt dit wel?

Van wie komt die claim?

Is het toch een keer wetenschappelijk bewezen. Gezichtsyoga, wat neerkomt op dagelijks een half uur moeilijke gezichtsuitdrukkingen volhouden, leek jarenlang een onbewezen therapie. Maar het prestigieuze wetenschapsblad JAMA Dermatology publiceerde kort geleden een studie waaruit zou blijken dat het wél werkt. Vrouwen die twintig weken lang met hun gezichtsspieren oefenen, lijken wel drie jaar jonger, concluderen de Amerikaanse onderzoekers.



Mooi nieuws natuurlijk voor botoxvrezende mensen en fans van natuurlijke 'verjongingskuren': het ging dan ook heel de wereld rond, van de The New York Times tot dagblad Metro, en figureerde vooral in vrouwenbladen zoals LINDA Nieuws. Tegelijkertijd zijn vraagtekens te plaatsen: zo blijkt een van de onderzoekers Gary Sikorski te zijn, een instructeur die - jawel - de gezichtstraining verkoopt met zijn bedrijfje Happy Face Yoga. Op zijn website prijkt nu: 'We have the science to prove it!'