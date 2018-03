Door extreem wrede massaslachtingen wordt de kangoeroe met uitsterven bedreigd - Klopt dit wel?

Klopt het?

Het aantal gebieden waar de grijze reuzenkangoeroe is verdwenen, nam toe van 45 procent tot 69 procent Ray Mjadwesch

Sinds 1984 mag op ongeveer de helft van het oppervlak van het continent gejaagd worden op de rode reuzenkangoeroe, de westelijke en oostelijke grijze reuzenkangoeroe en de bergkangoeroe. De populatiedichtheden worden geschat door tellingen vanuit de lucht. Om een idee te geven: in 2001 waren er naar schatting 57 miljoen volwassen dieren in de jaaggebieden, in 2007 24 miljoen en dit jaar 46 miljoen. Jaarlijks mag ongeveer 15 procent worden afgeschoten. Een duurzaam quotum, meent de overheid.



Waarom denkt de PvdD daar anders over? Een medewerker van Hazekamp verwijst naar onderzoek van bioloog Ray Mjadwesch van de actiegroep Kangaroos At Risk. Hij heeft voor een aantal locaties in de staat New South Wales kangoeroetellingen uit 2000 vergeleken met die uit 2010. 'Het aantal gebieden waar de grijze reuzenkangoeroe is verdwenen, nam toe van 45 procent tot 69 procent', mailt Mjadwesch. Ook de rode reuzenkangoeroe heeft het volgens hem zwaar. 'We zien regionale extinctie. Het zijn vooralsnog snapshots. Ik werk aan meer kaarten om de schaal van de achteruitgang aan te tonen.'