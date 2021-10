Donald Trump lanceert eigen sociaal netwerk: ‘in opstand tegen big tech’

Beeld Matteo Bal

Donald Trump ‘in opstand tegen big tech’ met eigen sociaal netwerk - 21 oktober 2021

De Amerikaanse oud-president Donald Trump gaat een sociaal netwerk lanceren. Het platform krijgt de naam TRUTH Social en wordt begin november gelanceerd, in eerste instantie alleen voor genodigden.

Het netwerk is het eigendom van Trump Media & Technology Group (TMTG) en de bedoeling is dat er ook een streamingdienst komt waar Trump en de zijnen vrijuit kunnen praten.

‘Ik heb TRUTH SOCIAL en TMTG gecreëerd om in opstand te komen tegen big tech. We leven in een wereld waar de Taliban enorm aanwezig zijn op Twitter, maar je favoriete Amerikaanse president het zwijgen wordt opgelegd’, schrijft Trump in een verklaring. Hij noemt het ‘onaanvaardbaar’ en wil met het netwerk een ‘rivaal’ vormen voor wat hij de ‘mainstream media’ noemt.

De accounts van Trump werden door Twitter en Facebook geblokkeerd naar aanleiding van de bestorming van het Capitool op 6 januari door zijn aanhangers. Voorafgaand aan deze maatregelen waren sociale media al begonnen met het plaatsen van waarschuwingen en fact checks bij Trumps berichten, omdat daar vaak feitelijke onjuistheden in stonden.

Eerder deze maand bleek dat Trump via de rechtbank in Florida probeert af te dwingen dat hij weer op Twitter mag. Hij had op dat platform 88 miljoen volgers. Facebook maakte eerder al bekend dat de profielen van Trump, waaronder ook zijn pagina op Instagram, zeker nog tot 2023 inactief zullen blijven.

The Verge: Facebook is van plan van naam te veranderen - 20 oktober 2021

Facebook is van plan het bedrijf volgende week een nieuwe naam te geven. Dit meldt de Amerikaanse technieuwssite The Verge op basis van bronnen binnen Facebook. Facebook-baas Mark Zuckerberg zal de naamsverandering toelichten tijdens de jaarlijkse Connect-conferentie van het bedrijf, die dit jaar op 28 oktober wordt gehouden. Hij zou voor een nieuwe naam hebben gekozen omdat het techbedrijf in de toekomst bekend wil staan om meer dan alleen social media. Specifiek zou Zuckerberg met de naamswijziging de nadruk willen leggen op de zogenoemde metaverse: de virtuele 3d-wereld waarin mensen elkaar ontmoeten en die volgens de topman de volgende fase van het concern inluidt.

De voorgenomen wijziging betekent niet dat Facebook verdwijnt: de blauwe app zal gewoon blijven bestaan, net zoals bijvoorbeeld Instagram en WhatsApp. Maar het moederbedrijf zal dus anders gaan heten. Hiermee volgt Facebook een vergelijkbare stap van Google jaren terug, toen Googles moederbedrijf tot Alphabet werd gedoopt. (Laurens Verhagen)

Squid Game helpt Netflix aan groeiversnelling - 20 oktober 2021

Netflix heeft in het derde kwartaal van dit jaar veel meer abonnees binnengehaald dan het bedrijf zelf had verwacht. Mede door de grote populariteit van de serie Squid Game kreeg het streamingplatform er 4,4 miljoen abonnees bij. Daarmee was de aanwas van nieuwe leden twee keer zo groot als in dezelfde periode vorig jaar.

Squid Game, de Zuid-Koreaanse serie over een groep mensen die op leven en dood kinderspellen speelt, werd in de eerste vier weken na de première door een recordaantal van 142 miljoen mensen bekeken via Netflix. Nadat de serie aan het einde van het derde kwartaal op Netflix was gekomen, ontstond al snel een hype.

In totaal hebben nu wereldwijd 214 miljoen mensen een Netflix-account. Dankzij de extra abonnees steeg de omzet in de maanden van juli tot en met september met 16 procent tot 7,5 miljard dollar (ruim 6,4 miljard euro). Daarnaast verhoogde Netflix – dat moet concurreren met platforms als Amazon en Disney – in sommige landen de prijzen voor abonnementen, waardoor de inkomsten per account stegen. De nettowinst steeg tot ruim 1,4 miljard dollar, tegenover 790 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Derde generatie AirPods heeft korter steeltje (en beter geluid) - 19 oktober 2021

Apple heeft maandagavond tijdens een online evenement een nieuwe versie van zijn populaire AirPods geïntroduceerd. Deze derde generatie heeft kortere steeltjes dan zijn voorganger en lijkt daarmee meer op de AirPods Pro, die twee jaar geleden op de markt kwamen. Volgens Apple is de geluidskwaliteit verbeterd ten opzichte van de vorige, gewone AirPods en gaan ze langer mee met één batterijlading. Nieuw is ook de druksensor voor het bedienen van muziek of het aannemen van telefoongesprekken. De oortjes gaan 199 euro kosten, minder dan de 279 euro van de Pro. De tweede generatie blijft ook te koop, voor 149 euro.

Naast de nieuwe AirPods presenteerde Apple ook zijn nieuwe MacBook Pro-modellen. Deze worden voorzien van nieuwe chips uit eigen huis: de M1 Pro of M1 Max. De laptops – te koop in twee formaten: 14 en 16 inch – hebben een nieuw ontwerp met betere schermen. (Laurens Verhagen)

Bloomberg: Apple verlaagt productie iPhone 13 vanwege chiptekorten - 13 oktober 2021

Apple is van plan de productie van de nieuwe iPhone 13 te verlagen vanwege de aanhoudende wereldwijde chiptekorten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Apple zou de productie met tien miljoen exemplaren willen verminderen.

Apple zou in de laatste drie maanden van dit jaar 90 miljoen nieuwe iPhones hebben willen maken, maar heeft nu volgens Bloomberg tegen toeleveranciers gezegd dat dit cijfer lager gaat uitvallen. Het Amerikaanse technologieconcern verwijst daarbij naar de chipbedrijven Broadcom en Texas Instruments die moeite hebben om voldoende componenten te leveren, aldus Bloomberg.

Toezichtsraad Facebook spreekt met klokkenluider Frances Haugen - 12 oktober 2021

De raad van toezicht van Facebook, de Oversight Board, spreekt binnenkort met klokkenluider Frances Haugen, die haar voormalig werkgever beschuldigt van onethisch handelen.

‘Gezien de ernstige beweringen van mevrouw Haugen over Facebook hebben we haar uitgenodigd om de komende weken met de raad te spreken’, meldt de toezichthouder. De Oversight Board zegt verder te onderzoeken of Facebook wel volledig openheid van zaken gaf in eerdere antwoorden aan de raad. Haugen gaf op Twitter al een voorschot met de bewering dat Facebook ‘herhaaldelijk’ heeft gelogen tegenover zijn toezichtsraad.

Haugen sprak vorige week met Amerikaanse Congresleden over Facebook. Ze zei onder meer dat Facebook buiten de VS maar matig optreedt tegen haatberichten, wat onder andere zou hebben bijgedragen aan etnisch gemotiveerd geweld in Myanmar en Ethiopië. Ook zou het bedrijf uit eigen onderzoek weten dat zijn apps, zoals Instagram, de geestelijke gezondheid van sommige jonge gebruikers schaadt. Ze pleit voor overheidsregulering.

Inmiddels is duidelijk dat nog een klokkenluider voor het Amerikaanse congres gaat getuigen over de praktijken van Facebook. Het gaat om de datawetenschapper Sophie Zhang, die eerder al naar buiten trad met documentatie en de bewering dat ze ‘bloed aan haar handen heeft’.

Later deze maand zal Haugen overigens ook voor het Britse parlement getuigen. (Laurens Verhagen)

Zuid-Koreaanse provider wil dat Netflix vergoeding betaalt voor grote pieken in internetverkeer door populariteit serie Squid Game - 11 oktober 2021

De Zuid-Koreaanse internetprovider SK Broadband wil bij de rechter afdwingen dat Netflix betaalt voor extra kosten vanwege het succes van de serie Squid Game. Die Zuid-Koreaanse serie is bezig met een wereldwijde opmars door lijstjes van populairste televisieseries op Netflix. SK Broadband zag het gebruik van het netwerk enorm toenemen, volgens SK zelf is het verkeer van en naar Netflix 24 keer meer in september van dit jaar dan in mei 2018.

Netflix leunt sindsdien zwaar op verbindingen van SK voor de distributie van films en series in Zuid-Korea, Hong Kong en Japan. Kansloos lijkt de claim niet: eerder oordeelde een rechtbank in Seoul dat aanbieders zoals Netflix een vergoeding zouden moeten betalen als ze grote pieken veroorzaken in het internetverkeer. Tegen persbureau Reuters zei SK dat Amazon, Apple en Facebook wel betalen voor toegenomen verkeer. Google, met YouTube verantwoordelijk voor het meeste dataverkeer in Zuid-Korea, doet dat niet. (Pieter Sabel)

Europees Parlement wil verbod op elke vorm van gezichtsherkenning in openbare ruimte - 6 oktober 2021

Het Europees Parlement wil een verbod op elke vorm van gezichtsherkenning in de openbare ruimte, of andere vormen van surveillance op basis van fysieke of gedragskenmerken. Bijvoorbeeld door stemherkenning, vingerafdrukken of camera’s die in de gaten houden hoe mensen lopen.

Het Europarlement stemde gisteren over een rapport over het gebruik van kunstmatige intelligentie waarin dat staat. Daarin is ook een verbod opgenomen op het gebruik van gezichtsherkenningssoftware van private bedrijven, zoals de software van Clearview AI. Dat bedrijf maakt gebruik van een database met, zo werd deze week bekend, 10 miljard foto’s van mensen die van internet zijn gehaald. Die worden door sommige opsporingsdiensten wereldwijd ingezet om bijvoorbeeld mensen te kunnen herkennen op beelden van rellen. Het Europees Parlement wil eerst voldoende bewijs zien dat dit soort technologie noodzakelijk en proportioneel is. Verder wil het parlement dat de Europese Unie geen subsidie verleent aan technologieën die gebruikt kunnen worden voor biometrische surveilleance.

De stemming volgde op een advies van de Europese koepel van privacywaakhond uit juni van dit jaar. Het is nu aan de Europese Commissie om met de wensen van het Europees Parlement rekening te houden in wetgeving. (Pieter Sabel)

Controversieel Clearview heeft geen 3, maar 10 miljard foto’s in database - 5 oktober 2021

Het Amerikaanse kunstmatige intelligentie-bedrijf Clearview AI heeft inmiddels zo’n tien miljard foto’s via social media bij elkaar geschraapt. Dit zegt medeoprichter en ceo Hoan Ton-That in een interview met technologietijdschrift Wired. Eerder werd nog uitgegaan van drie miljard foto’s.

Het bedrijf verzamelt via Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en andere netwerken de profielfoto’s van de gebruikers, inclusief bijbehorende gegevens. Deze informatie kan vervolgens worden vergeleken met beelden van personen op bewakingscamera’s, zodat opsporingsinstanties weten welke persoon er achter schuilt. Volgens Ton-That is de pakkans een stuk groter geworden nu de database is gegroeid.

Clearview AI is controversieel omdat het de foto’s van social media-profielen gebruikt voor surveillancedoeleinden. De Nederlandse politie gebruikte zou de controversiële gezichtsherkenningssoftware in het verleden ‘minimaal vijftig keer’ hebben gebruikt, schreef nieuwssite BuzzFeed in augustus nog. De politie zelf ontkent het gebruik overigens stellig. (Laurens Verhagen)

Zes jaar na Windows 10 verschijnt er alsnog nieuwe Windows-versie - 5 oktober 2021

Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft, Windows 11, verschijnt dinsdag. Deze ziet er heel anders uit dan zijn voorganger. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook meerdere zogeheten bureaubladen tegelijk gebruiken. Iedereen die al Windows 10 op zijn laptop of computer heeft staan, komt in aanmerking voor een gratis upgrade. Maar dan moet je apparaat wel geschikt zijn voor de nieuwe versie.

Dat er zes jaar na Windows 10 alsnog een nieuwe versie uitkomt is opmerkelijk. Microsoft had eerder gezegd niet meer met een heel nieuw bestuurssysteem te zullen komen. Dat daarvan is afgezien komt mogelijk omdat Microsoft anders min of meer verplicht zou zijn om Windows 10-apparaten tot in lengte van dagen te blijven ondersteunen.

Windows 11 heeft hogere systeemvereisten dan zijn voorganger. Er is onder meer een relatief nieuwe processor vereist. Wie dat niet heeft en dus niet over kan gaan naar de nieuwe Windows, ondervindt op korte termijn geen nadelen. De software-ondersteuning voor Windows 10 stopt naar verwachting pas in 2025.

Tegelijk met Windows 11 brengt Microsoft dinsdag ook zijn bureausoftwarepakket Office 2021 uit. Deze opvolger van Office 2019 is bedoeld voor iedereen die liever niet overstapt op de cloudversie van Microsoft 365. Microsoft richt zich de laatste jaren steeds meer op clouddiensten.

Facebook en Instagram weer bereikbaar - 5 oktober 2021

Facebook, Instagram en WhatsApp zijn na een wereldwijde storing maandag weer bereikbaar. Rond middernacht was het weer mogelijk om bij de diensten in te loggen. Wel kan zich nog instabiliteit voordoen, aldus een woordvoerder.

De apps Facebook, Instagram en WhatsApp kregen maandagavond tussen tussen 17.30 en 17.45 uur te maken met een wereldwijde storing. Onduidelijk is wat er aan de hand was met de socialemediabedrijven van het Amerikaanse Facebook. De apps van Facebook worden door miljarden mensen gebruikt.

Facebook heeft nog niet laten weten dat de storing verholpen is en heeft ook niet gemeld wat de oorzaak van de storing is.

WhatsApp, Instagram en Facebook onbereikbaar door grote storing - 4 oktober 2021

Diensten van Facebook zijn momenteel uit de lucht. Sinds ongeveer kwart voor zes is de website van het sociale platform onbereikbaar. Ook WhatsApp en Instagram, beide eigendom van het Amerikaanse bedrijf, werken niet.

Op het concurrerende platform Twitter meldde Facebook aan het begin van de avond naarstig te werken aan een oplossing voor de storing. Volgens verschillende Amerikaanse media ligt de oorzaak van de storing bij systemen die fungeren als een soort telefoonboek voor het wereldwijde web. Elke server heeft een cijfermatig ip-adres, een soort postcode. Het Domain Name System (DNS) verwijst bijvoorbeeld Facebook.com naar zo’n adres in cijfers. Verwijzingen als deze deden het maandagavond niet. Via internet mag de hele wereld met elkaar verbonden zijn, het functioneren ervan is op kritieke punten afhankelijk van soms één dienst, bewijst deze storing.

Miljarden mensen kunnen de diensten niet gebruiken: Facebook zelf heeft grofweg drie miljard maandelijks actieve gebruikers, Instagram een miljard en WhatsApp twee miljard, waarmee het de populairste berichtendienst ter wereld is. In Nederland maken ruim 12 miljoen mensen gebruik van WhatsApp, Facebook kent zo’n 10 miljoen gebruikers, Instagram bijna 6 miljoen.

Ook de interne systemen van Facebook liggen plat, meldt Ryan Mac, techjournalist van The New York Times, op basis van gesprekken met medewerkers. ‘Niemand kan enig werk doen.’

De storing volgt op een dag waarop Facebook zich moest verdedigen tegen een aanval die klokkenluider Frances Haugen zondagavond opende. Haugen onthulde dat de algoritmes van Facebook extreme en polariserende berichten expres naar boven halen. Facebook-topman Mark Zuckerberg zag maandag op de beurs in New York bijna 7 miljard dollar van zijn vermogen verloren gaan.

In maart van dit jaar kampten de Facebook-diensten ook met een grote storing, die destijds ongeveer een uur duurde. Een maand later konden veel gebruikers van Facebook en Instagram een klein uur geen foto's uploaden of bekijken.

In juli verhinderde een storing bij één Amerikaans bedrijf miljoenen bezoekers wereldwijd de toegang tot een waslijst aan websites en internetdiensten. Onder andere de NS, de politie en verscheidene banken waren digitaal niet te bezoeken. Ook de pagina’s van de Volkskrant en andere titels van uitgever DPG Media waren onbereikbaar. Internationaal werden onder andere Amazon, Zalando en Airbnb getroffen – Facebook en zijn dochterbedrijven bleven destijds wel in de lucht. De oorzaak van de storing lag in een softwareupdate, waardoor het DNS-systeem niet werkte. (Pepijn de Lange / Pieter Sabel)

Amazons nieuwe robot rijdt met scherm en periscoopcamera door het huis - 29 september 2021

Techbedrijf Amazon heeft een nieuw product gepresenteerd: Astro. Dit is een surveillance- en hulprobot voor in huis die het best kan worden omschreven als Amazons bestaande slimme scherm Echo op wieltjes, en voorzien van een uitschuifbare camera. Astro kan door het huis bewegen. Als de bewoner er niet is, kan het robotje met zijn camera bijvoorbeeld checken of de oven wel uit staat. Of alarm slaan als er ongenode gasten binnen zijn. Astro werkt namelijk met gezichtsherkenning. Ook werkt het apparaat samen met bestaande Amazon-producten, zoals de slimme deurbellen en camera’s van Ring.

Volgens Amazon biedt Astro ‘een nieuwe manier om technologie te ervaren die leuk, onderhoudend en boeiend is’. Vice denkt daar echter anders over. Het medium heeft interne documenten ingezien waaruit blijkt dat ontwikkelaars van de robot niet onder de indruk zijn van zijn prestaties: ‘Astro is verschrikkelijk’. Ook zou de persoonsdetectie ‘op zijn best onbetrouwbaar’ zijn. Astro kost (voor de vroege beslisser) 1000 dollar in de Verenigde Staten. Of hij ook naar Nederland komt, is nog niet bekend. (Laurens Verhagen)

YouTube haalt Duitse versie van Russisch staatsmedium RT offline - 29 september 2021

YouTube heeft twee kanalen van de Duitse versie van het Russische staatsmedium RT van zijn platform verwijderd. Die actie is niet in goede aarde gevallen bij het vroegere Russia Today. De hoofdredacteur van het in Moskou gevestigde medium spreekt op Twitter van een ‘mediaoorlog’.

Volgens YouTube is de maatregel genomen omdat RT zich niet hield aan de informatievoorschriften van het platform met betrekking tot de coronacrisis. Daar was RT al eerder op gewezen en daarom mocht het voor een bepaalde tijd geen video’s meer uploaden. Via een ander YouTube-kanaal deed RT dat alsnog, waarop beide offline zijn gehaald.

RT wil al langere tijd uitbreiden in Duitsland. Een Duitstalig televisieprogramma zou in de maak zijn, maar vooralsnog ontbreekt het aan een licentie om in Duitsland te mogen uitzenden. Het is daarom gebonden aan het internet. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel had het YouTube-account van de Duitse RT meer dan 600.000 abonnees.

In het westen wordt RT gezien als een propagandamiddel van het Kremlin. Het medium wordt beschuldigd van het verspreiden van complottheorieën en desinformatie ten behoeve van de Russische staat. (ANP)

Instagram legt bouw van app voor kinderen onder 13 voorlopig stil - 27 september 2021

Instagram legt de ontwikkeling van een aparte versie van de app voor kinderen voorlopig stil. In een blogpost schrijft Adam Mosseri van Instagram dat hij nog wel gelooft in ‘Instagram Kids’, een app die alleen voor kinderen van 13 jaar en jonger zou zijn, maar dat de ontwikkeling van de app gepauzeerd wordt. De vrijgekomen tijd zegt Mosseri te gaan besteden aan contact met ouders, experts en beleidsmakers om aan te tonen dat een app voor kinderen meerwaarde kan hebben.

Kinderen krijgen steeds jonger de beschikking over een smartphone, en kunnen in apps die bedoeld zijn voor ouder dan 13 - de leeftijdsgrens voor Instagram - makkelijk liegen over hun leeftijd. Mosseri zegt dat op te willen lossen, want schrijft hij, kinderen zijn toch al online. Toen plannen voor wat ‘Instagram Kids’ is gaan heten uitlekten, kreeg het platform kritiek van welzijnsorganisaties dat het daarmee bedoelde nóg jongere kinderen naar Instagram te lokken.

Deze maand onthulde The Wall Street Journal dat Facebook, eigenaar van Instagram, in intern onderzoek concludeert dat Instagram een slechte invloed heeft op met name jonge meisjes met een negatief zelfbeeld. Pratiti Raychoudhury van Facebook bestrijdt in een aparte blogpost maandag de lezing van The Wall Street Journal over het interne onderzoek naar jongeren en Instagram. (Pieter Sabel)

Mensen gebruiken de videovergadering van een Nieuw-Zeelandse gemeenteraad om te doen alsof ze aan het werk zijn - 27 september 2021

Een vergadering van de financiële commissie van een Nieuw-Zeelandse gemeenteraad van 44 minuten lang is bijna 370 duizend keer bekeken door mensen die doen alsof ze in die vergadering zitten. In april vorig jaar sprak de commissie over de gevolgen van de coronapandemie op het toerisme in Nieuw-Zeeland, en zette de 1 uur en 44 minuten aan vergadermateriaal op YouTube. In reacties onder de video schrijven mensen dat ze de opname gebruiken om te doen alsof ze in een videovergadering zitten. Door het rustige gepraat lijkt het lijkt het alsof ze hard aan het werk zijn, en worden ze niet gestoord door toehoorders thuis of op het werk. ‘Ik heb hem nu al zes keer gebruikt’, schrijft een van hen. (Pieter Sabel)

Via Twitter Tips-functionaliteit kunnen Twittergebruikers volgers om donaties vragen - 24 september 2021

Twittergebruikers kunnen geld gaan vragen aan hun volgers via de Twitter Tips-functie op hun profiel. Naast de ‘volgen’-knop verschijnt, voor wie Tips inschakelt, een pictogram van een geldbiljet, waarmee volgers kunnen betalen via Bandcamp, Patreon, GoFundme en andere diensten. Volgers kunnen ook betalen met bitcoin. Twitter houdt aan de transactie niets over. De Tips-functionaliteit is in eerste instantie beschikbaar voor iOS, Android volgt in de komende weken. (Pieter Sabel)

tested the Tips feature, turns out people love money



Facebook zegt effectiviteit advertenties niet goed te kunnen meten en geeft Apple de schuld - 23 september 2021

Facebook zegt adverteerders niet precies te kunnen vertellen hoe effectief hun advertenties zijn op iOS. In een blogpost schrijft Graham Mudd van Facebook dat het werkelijke aantal app-installaties of verkopen door advertenties op Facebook gemiddeld 15 procent hoger ligt dan het platform aan adverteerders vertelt. Tussen adverteerders onderling zijn grotere verschillen, aldus het platform. Facebook wijt dat aan de striktere regels rond privacy van Apple. In april maakte Apple het via een update van iOS moeilijker voor derde partijen om gebruikers te volgen. Juist die functionaliteit gebruikt Facebook om gericht advertenties te verkopen. Het bedrijf is een van de grootste advertentiebedrijven ter wereld. Vorig jaar boekte het 11 miljard dollar winst, vrijwel al dat geld werd verdiend met de verkoop van reclame. (Pieter Sabel)

Fortnite mogelijk nog jaren weg uit App Store Apple - 23 september 2021

Apple blijft de populaire game Fortnite verbieden in zijn App Store tot zijn slepende juridische conflict met maker Epic Games voorbij is en alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Dat heeft Apple laten weten aan Epic. Dit kan nog wel vijf jaar in beslag nemen, zo meldt Epic-topman Tim Sweeney op Twitter.

Apple en Epic zijn in een conflict verwikkeld over de commissies die Apple vraagt van ontwikkelaars van apps bij aankopen door gebruikers. Vorig jaar besloot Epic een eigen betalingssysteem aan te zetten in Fortnite, wat tegen de regels van de App Store indruist. Daarop verwijderde Apple het spel uit de softwarewinkel. Epic beschuldigde Apple vervolgens van monopolistisch gedrag en vroeg de rechter een oordeel te vellen.

De rechter oordeelde onlangs dat Apple meer mogelijkheden moet geven aan ontwikkelaars bij aankopen buiten de App Store om, maar zei ook dat Apple zich niet schuldig heeft gemaakt aan illegaal monopoliegedrag. Epic is in beroep gegaan tegen die uitspraak en heeft ondertussen wel een verzoek gedaan om Fortnite weer toe te laten in de App Store, maar daar wil Apple dus niet aan beginnen. (ANP)

Apple zou aan technologie werken om depressies te herkennen - 22 september 2021

Apple zou aan technologie werken die depressie en verlies van cognitieve vaardigheden moet herkennen. Dat meldt The Wall Street Journal op gezag van bronnen en documenten. Volgens de krant moeten gegevens over mobiliteit, activiteit, slaappatroon en hoe gebruikers typen een kunstmatige intelligentie in staat stellen om alarmerende patronen te herkennen. Het idee zou voortkomen uit onderzoek van Apple met de Universiteit van Californië en een farmaceutisch bedrijf, meldt de krant. Apple heeft de afgelopen jaren steeds meer apps toegevoegd aan producten die met gezondheid hebben te maken, zoals stappentellers, hartslagmeters of apps die je menstruatiecyclus of slaapritme analyseren. (Pieter Sabel)

Litouwen adviseert om geen telefoons meer te kopen van Chinese fabrikanten, en om al gekochte telefoons weg te gooien - 22 september 2021

Litouwen waarschuwt consumenten voor censuursoftware op telefoons van het Chinese Xiaomi. De software zou teksten detecteren en blokkeren die gevoelig liggen in China, concluderen experts van de Litouwse overheid. Het gaat onder meer om teksten zoals: ‘Tibet moet worden bevrijd’, ‘lang leve de onafhankelijkheid van Taiwan’ en ‘democratische beweging’.

Onderminister van Defensie Margiris Abukevicius waarschuwde niet alleen voor Xiaomi: ‘Onze aanbeveling is om geen nieuwe Chinese telefoons te kopen. En om toestellen die al zijn aangeschaft zo snel mogelijk weg te doen’, zei hij bij de presentatie van een onderzoeksrapport met de beschuldigingen.

De censuurfunctie zou op het Mi 10T 5G-toestel van Xiaomi staan en momenteel niet zijn geactiveerd in de ‘regio Europese Unie’. Cyberexperts van de Litouwse overheid waarschuwen wel dat het filter op afstand kan worden aangezet.

In het rapport van het cybercentrum staat dat momenteel 449 Chinese termen gecensureerd kunnen worden op de Xiaomi-telefoon. De lijst met verboden begrippen zou ook doorlopend worden aangepast. Het toestel zou bovendien versleutelde gegevens naar een server in Singapore sturen.

De Litouwse onderzoekers zeggen dat hun bevindingen ook relevant zijn voor andere landen waar toestellen van Xiaomi worden gebruikt - wat geldt voor een groot deel van de wereld. De Chinese techreus heeft nog niet gereageerd op de berichten over de vermeende censuursoftware. Het ontbreekt vooralsnog aan echt bewijs overigens dat de software op de telefoons staat.

De relatie tussen China en Litouwen staat momenteel onder grote druk. Het Oost-Europese land heeft Taiwan deze zomer toestemming gegeven een kantoor te openen dat ook de naam Taiwan draagt. China ziet het democratisch bestuurde Taiwan, een eiland voor de Chinese kust, als afvallige provincie en reageerde daar woedend op.

Litouwen is niet de eerste Europese lidstaat die waarschuwt voor Chinese telefoons. Begin augustus sprak de Belgische Staatsveiligheid ook van ‘potentiële spionagedreiging bij het gebruik van telefoons van de Chinese fabrikanten Xiaomi, Oppo en Oneplus. Concrete gevallen van spionage via telefoons in België zijn tot dusver overigens niet bekend. (ANP, Reuters, Pieter Sabel)

Ikea maakt draadloze oplader om onder tafel of bureau te plakken - 21 september 2021

Ikea brengt volgende maand een module op de markt waarmee je van tafels, bureaus en planken een draadloze oplaadzone kunt maken. Je schroeft of plakt de Sjömärke aan een blad of blank van 8 tot 22 millimeter dik, dan ontstaat op de dezelfde plek een zone waar telefoons en andere apparaten worden opgeladen. Vergelijkbaar dus met al bestaande ‘matten’ en houders waar je apparaten oplegt, maar dan werkt het door hout en plastic heen. De Sjömärke maakt gebruik van Qi-technologie, de standaard in draadloos opladen. Dat ook met deze module niet helemaal draadloos is; er is nog steeds maar één plek waar de accu van je telefoon oplaadt en het apparaat zelf krijgt elektriciteit via een snoer. Het voordeel is dan weer dat je geen technologie in het zicht hebt liggen die opladen mogelijk moet maken. Ikea maakte eerder al lampen en nachtkastjes met geïntegreerde draadloze opladers, en losse opladers. (Pieter Sabel)

LG’s 325 inch super-tv kost anderhalf miljoen euro - 16 september 2021

U dacht dat u met uw scherm van 65 inch een joekel in huis had? De nieuwe serie tv’s van LG plaatst dit formaat in perspectief. De fabrikant heeft zogenoemde dvled-tv’s in de catalogus staan die variëren van 109 tot maar liefst 325 inch. Ze zijn beschikbaar in verschillende resoluties van gewone HD tot 8k. De duurste variant kost in de VS maar liefst 1,7 miljoen dollar, omgerekend 1,45 miljoen euro, zo meldt CNet. Europese prijzen zijn niet bekend.

Dvled staat voor Direct View LED. Hierbij wordt iedere individuele pixel gevormd door een led’je. De kleinste pixel is slechts 0,9 millimeter. De tv’s met lagere resoluties zijn vanzelfsprekend goedkoper, maar hebben grotere pixels. Dit soort tv’s zijn een alternatief voor high end-projectoren, maar hebben als voordeel dat ze veel helderder zijn. (Laurens Verhagen)

Vorige afleveringen van het techblog vindt u hier