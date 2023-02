Doet het ertoe hoe de computer tot zijn voorspellingen, tot zijn teksten komt? Meer dan ooit

‘De vraag of machines kunnen denken is ongeveer even relevant als de vraag of onderzeeërs kunnen zwemmen.’ Het aforisme van de Nederlandse wiskundige en informaticus Edsger Dijkstra (1930 - 2002) is stokoud, maar wordt nog vaak aangehaald als het gaat over de kwestie of kunstmatige intelligentie (AI) écht kan denken zoals een mens dat doet.

Met andere woorden: het maakt niet uit wat er in het binnenste van een machine gebeurt, het gaat alleen om het resultaat. Het is een nogal technische en kille manier om naar het denken te kijken, maar wel een die de wat meer filosofisch aangelegde mens het moeras laat vermijden waarin die onvermijdelijk terecht komt als er termen als ‘bewustzijn’ op tafel komen om daarmee de verschillen tussen mens en machine uit te lichten.

De bekendste vertegenwoordiger van deze praktische aanpak is Alan Turing, ook al wiskundige. Hij formuleerde na de oorlog de Turing Test als meesterproef voor een computer. Kort door de bocht: als een computer tijdens een chatgesprek zijn gesprekspartner voor de gek kan houden en deze gelooft met een mens te maken te hebben, dan is er sprake van een slimme computer.

De wiskundige Alan Turing bedacht een test om te zien of er sprake is van een slimme computer. Beeld History/Universal

Dat punt hebben we allang bereikt. De opmars van de chatbots van de laatste maanden leidde onder sommige experts tot zo’n grote opwinding, dat ze maar weer eens de komst voorspelden van de singulariteit. Dat is het punt dat AI de mens op alle vlakken de baas is.

Dit hardnekkig beleden techoptimisme beleefde vorige week een man-bijt-hond-moment. Een mens, een amateur nog wel, verpletterde AI met het Chinese bordspel Go. Dit stond lange tijd bekend als de heilige graal voor AI, omdat dit denkspel zo complex is dat het voor AI onmogelijk zou zijn het goed onder de knie te krijgen. Tot 2016, toen het programma AlphaGo wereldkampioen Lee Sedol versloeg. Het was een mokerslag, ook voor Sedol.

Maar nu, zeven jaar later, is de uitslag van 15 spellen 14-1. Voor de mens. Onderzoekers vonden een kwetsbaarheid in de AI-systemen, waardoor ze om de tuin konden worden geleid. ‘Het laat eens te meer zien dat we veel te haastig bovenmenselijke niveaus van intelligentie aan machines hebben toegeschreven’, duidde computerwetenschapper Stuart Russell deze nooit meer verwachte overwinning.

We zijn snel onder de indruk van iets wat we niet snappen. Ook van de AI die al uw katten uit uw fotocollectie kan herkennen. Maar het leren herkennen hoe een kat er uitziet na het verwerken van miljoenen internetafbeeldingen is wel wat anders dan begrijpen wat een kat is.

Doet het ertoe hoe de computer tot zijn voorspellingen, tot zijn teksten komt? Meer dan ooit. Wiskundigen kunnen blijven uitleggen wat een programma als ChatGPT in de basis is: een statistisch model dat voorspelt wat het volgende woord moet zijn in een dialoog. Maar zo voelt het voor ons mensen niet. Voor ons lijkt het alsof we met iemand van vlees en bloed praten, zeker als chatbots hun liefde verklaren, hun diepste angsten delen of onbeschoft zijn. De grote vraag is of we hier klaar voor zijn.