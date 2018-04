Doen we kinderen tekort met al die sombere rapporten over wat ze niet kunnen?

Kinderen van nu en toen langs dezelfde meetlat leggen; het is een methode die nuttige inzichten geeft, maar het is er ook een met beperkingen. Tijden veranderen, de arbeidsmarkt verandert, de maatschappij verandert. Zouden de kinderen van nu ook kwaliteiten hebben die minder opvallen in de rapporten, iets nuttigs waar ze misschien zelfs wel beter in zijn dan vorige generaties?



Volkskrant-journalist Kaya Bouma legde die vraag al eens voor aan onderwijsexperts, die zich opvallend weinig zorgen maakten. Presenteren, discussiëren, samenwerken, onderhandelen, ict-vaardigheden, ondernemingslust; kinderen zijn er nu beter in dan vroeger, denken de experts. Al is het bij die kwaliteiten vaak lastiger om ze langs een objectieve meetlat te leggen om verschillende generaties te vergelijken. Een goede spreekbeurt zag er in mijn jeugd nu eenmaal anders uit dan in tijden van Powerpoint en YouTube.