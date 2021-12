Dodelijke vogelgriep overleeft in wilde vogels en verspreidt zich daardoor makkelijker

Op een pluimveebedrijf in het Brabantse Sint Oedenrode worden in februari 35.000 kippen geruimd nadat er vogelgriep is vastgesteld. Beeld Rob Engelaar

De tussenstand staat op 434.500 geruimde kippen en eenden. Zij verbleven op bedrijven waar dit najaar het vogelgriepvirus werd ontdekt. En dat terwijl het pluimvee al sinds eind oktober in quarantaine zit (de ‘ophokplicht’), om verspreiding van dit virus te voorkomen. Ondertussen sterven ook wilde vogels bij bosjes, zoals de honderden dode kanoeten die vrijdag op het strand van Schiermonnikoog werden gevonden.

Is het dit jaar erger met de vogelgriep dan andere jaren?

Dat is moeilijk te zeggen. De vogelgriep speelt vooral op in de winter, dus we staan nog aan het begin van het seizoen. In vergelijking met vorig jaar zijn er nu, op hetzelfde moment in het jaar, ongeveer evenveel vogels geruimd.

‘Bij wilde vogels is de mortaliteit lager dan vorig jaar’, weet Thijs Kuiken, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC. ‘Maar er is wel iets anders aan de hand: voorheen werden in Nederland vooral watervogels zoals eenden, zwanen en ganzen getroffen door dit virus, nu lijkt het erop dat ook strandlopers het slachtoffer zijn geworden. In de landen om ons heen zagen we al veel sterfte bij die soort.’

Belangrijker: de wilde vogels hebben de hoogpathogene (dat wil zeggen, dodelijkere) variant van het virus onder de leden. Die variant is ooit ontstaan in de pluimveesector. Voorheen overleefde hoogpathogene vogelgriep de zomer niet in populaties van wilde vogels. Nu wel, en dat is nieuw. De wilde vogels kunnen het virus daardoor weer overbrengen op de leghennen, vleeseenden en kalkoenen in de pluimveebedrijven.

Is de vogelgriep een gevaar voor wilde vogelsoorten?

Ja. Vooral voor vogelsoorten hoger in de voedselpiramide, zoals de slechtvalk en de zeearend, is dit een bedreiging. Zij eten zieke vogels en raken daardoor zelf ook besmet. ‘Deze diersoorten hebben toch al een precair bestaan, dus dit kan hun voortbestaan in gevaar brengen’, meent Kuiken.

Wat betekent dit voor de pluimveesector?

Nu de hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus blijvend aanwezig is in wilde vogels, neemt de kans op besmettingen toe. Dat heeft ingrijpende gevolgen: in Nederland, en in de rest van Europa, is het de gewoonte de dieren te ruimen als er een ziektegeval wordt ontdekt. De getroffen pluimveehouders krijgen daarvoor compensatie: de sector zelf heeft voor een periode van 5 jaar 46 miljoen euro in kas, daarna springt de overheid bij.

Financiële verliezen zijn er ook voor boeren die hun kippen moeten ophokken. Ze kunnen de eieren niet meer als vrije-uitloopeieren verkopen en hebben dus minder inkomsten.

Kan deze vogelgriep ook overslaan naar mensen?

Ja, dat kan. Sterker nog: het is al gebeurd. In China zijn 10 overlijdensgevallen bekend van mensen die een virus bij zich droegen dat sterk lijkt op het H5-vogelgriepvirus dat nu in de Europese pluimveebedrijven rondgaat.

Voorlopig zijn er nog geen gevallen gezien waarbij dit nieuwe virus van mens tot mens wordt overgedragen. Maar het is wel aanwezig in andere zoogdieren, zoals zeehonden, vossen en otters. Eenmaal in een zoogdier is de stap naar de mens kleiner.

‘Ik maak me zorgen’, zegt Kuiken. ‘Als je wilt weten wat er dan kan gebeuren, hoef je alleen maar te kijken naar de Spaanse griep. Ook dat was van oorsprong een vogelgriepvirus. Er zijn miljoenen doden door gevallen.’

De kans dat een dierlijk griepvirus opnieuw van mens op mens overdraagbaar wordt? Die is groter dan bij het coronavirus dat we inmiddels zo goed kennen, schat Kuiken.

Wat kunnen we doen om een vogelgrieppandemie te voorkomen?

Volgens virologen is het onverstandig de pluimveehouderijen op de huidige, grootschalige manier te laten voortbestaan. Daar ontstaan immers steeds nieuwe varianten van het vogelgriepvirus.

'We zouden ook minder kippen moeten houden in gebieden met veel watervogels, zoals in het noorden of westen van Nederland', zegt Kuiken. Het risico op besmettingen van buitenaf is daar immers levensgroot. Eenmaal in de stallen kan het virus snel rondgaan en van gedaante veranderen, met daarbij steeds de kans dat er een voor mensen schadelijke variant ontstaat.

En consumenten? Zij zouden kunnen overwegen minder eieren en kip te eten, zodat er niet meer zo veel leghennen en vleeskuikens nodig zijn.