‘Dit was nooit eerder gezien, een spectaculair ringenpatroon op Venus’

Beeld Ricardo Tomás

‘Eigenlijk draaide het onderzoek om stofschijven rond sterren. Astronoom Michiel Rodenhuis bouwde daarvoor een experimenteel instrument, een zogeheten ‘polarimeter’. Daarmee kun je de trillingsrichting van licht meten, wat informatie geeft over de deeltjes waar het licht tegenaan gebotst is.

‘Op La Palma zat hij te wachten tot het donker werd en hij kon gaan waarnemen, toen hij Venus helder aan de schemerige hemel zag staan. Omdat hij wist dat ik onderzoek doe naar Venus, stuurde hij me een mailtje: zal ik ook nog even op Venus inzoomen? Graag, antwoordde ik, toen in 2012. Michiel ging lekker meten totdat Venus onderging, waarna hij aan zijn eigen metingen begon.

‘Die Venus-metingen waren niet voor zijn onderzoek, dus keek hij er pas enkele maanden later naar. Verder komen die metingen ook niet direct als een polaroid uit zo’n instrument rollen: je moet eerst allerlei bewerkingen doen om een goed plaatje te krijgen, zoals corrigeren voor variaties in de gevoeligheid van de detector.

‘Maar wat hij toen zag was spectaculair: een enorm ringen-patroon in polarisatie op Venus, ongeveer gecentreerd rond het punt waar de zon de planeet het sterkst verwarmt, en van pool tot pool. Het patroon was erg vaag, maar Michiels experimentele polarimeter was gevoelig genoeg om het te kunnen meten. Dit was nooit eerder gezien, er waren geen andere polarimeters die dat hadden kunnen meten.

‘Michiel heeft alle signalen en de bewerking van de data doorgespit op fouten, maar kon echt geen fout vinden. Ik heb me met mijn promovendus Gourav Mahapatra het hoofd gebroken over een verklaring voor die ringen. We kwamen tot de conclusie dat de ringen golven van de atmosfeer boven de wolken konden zijn, veroorzaakt door een wisselwerking tussen de verwarming van de zon, waardoor gasdeeltjes in de atmosfeer stijgen, en de zwaartekracht, waardoor ze weer dalen.

Daphne Stam Beeld Ayse Hendriks

‘Inmiddels was Michiel gepromoveerd en de experimentele polarimeter helaas afgebroken. Andere projecten hadden de onderdelen nodig. We konden de waarneming van de ringen daarom nooit reproduceren: er waren geen andere polarimeters die gevoelig genoeg waren.

‘We presenteerden de metingen op conferenties, met veel geïnteresseerde reacties van andere Venus-experts. Daarnaast publiceerden we onze berekeningen van de mogelijke signalen in een vakblad, maar we hebben het onderzoek nooit verder kunnen ontwikkelen: we hebben simpelweg niet genoeg metingen om echt harde uitspraken te kunnen doen.

‘Dit onderwerp is een soort Moby Dick voor me geworden: we willen graag meer onderzoek naar die mysterieuze ringen doen, maar het is moeilijk de financiering te krijgen. Wetenschappelijke financiering gaat meestal naar onderzoeken waar van tevoren al duidelijk is wat er ontdekt gaat worden. Dat is best jammer: je kunt bijvangsten zoals deze niet in je onderzoeksvoorstel voorspellen.’