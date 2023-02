Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door Shell: moeten universiteiten hun banden met de fossiele industrie verbreken?

Beeld Manon van der Zwaal

De stem van Julia Schaumburg galmt vrijdagmiddag 3 februari om 12 uur door de hal van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. ‘Tussen 2006 en 2015 was de wereldtemperatuur 0,87 graden hoger dan voor de industriële revolutie.’

Samen met tientallen collega’s en studenten leest de hoofddocent econometrie de hele week voor uit rapporten van de internationale klimaatwerkgroep IPCC. De voorleesmarathon is slechts een van de initiatieven van klimaatactivisten aan de VU. Een petitie van hun hand is al meer dan vijfhonderd keer ondertekend. Het doel van de petitie? ‘We willen het college van bestuur overtuigen om alle banden met de fossiele energiesector te verbreken’, zegt Schaumburg. Op andere universiteiten zijn vergelijkbare acties, in Rotterdam en op de Universiteit van Amsterdam (UvA) met ME-inzet tot gevolg. De UvA besloot daarop voorlopig geen nieuwe samenwerkingen met Shell aan te gaan.

Grote maatschappelijke organisaties, zoals het Van Goghmuseum en Naturalis, beëindigen steeds vaker hun relatie met de fossiele industrie. Pensioenfonds ABP, waarbij ook universiteitsmedewerkers aangesloten zijn, stopte na protesten van leraren en ambtenaren met beleggen in fossiele fondsen als BP en Shell. Olie oppompen staat het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs in de weg, vindt ook het ABP zelf inmiddels.

Universiteiten pasten eerder al voor samenwerkingen met de tabaksindustrie, omdat ze dat onethisch vinden. Kan geld accepteren van Shell dan wel, als je eigen wetenschappers tegelijkertijd de gevolgen aantonen van CO 2 -uitstoot en oliewinning voor natuur en klimaat?

De Volkskrant zocht uit hoe de samenwerkingen tussen universiteiten en de fossiele industrie eruitzien en of een kentering aanstaande is. Vijf prangende vragen.

Beeld Manon van der Zwaal

1. Wat doen universiteiten precies samen met olie- en gasbedrijven?

Daar zoefde hij over het racecircuit van de TT Assen afgelopen juni, de gestroomlijnde auto van een studententeam van de Universiteit Twente. Voorop de groen-zwarte bolide een groot Shell-logo. Maar let op, het betreft hier geen racemonster à la Max Verstappens RB18, maar een waterstofauto. De uitdaging: zo ver mogelijk komen op een liter brandstof.

Het project is kenmerkend voor hoe veel samenwerkingen er tegenwoordig uitzien tussen universiteiten en de fossiele industrie. Er wordt alleen nog samengewerkt op het gebied van de energietransitie of duurzaamheid, benadrukken de meeste universiteitswoordvoerders. Dat bevestigt een Shell-woordvoerder, die ook zegt dat hij niet zo begrijpt waarom zelfs dit soort samenwerking protesten oproept.

De onderzoekssamenwerkingen zitten vooral op de technische universiteiten en de bètafaculteiten van algemene instellingen. Vaak gaat het om scheikunde en geologie. Neem chemieconsortium ARC-CBBC. Daarin werken de universiteiten van Utrecht, Groningen en Eindhoven samen met Shell, BASF en AkzoNobel aan het vergroenen van de chemische industrie, vertelt wetenschappelijk directeur Bert Weckhuysen, hoogleraar katalyse, energie en duurzaamheid in Utrecht.

Wat dat vergroenen inhoudt? Denk aan plastic maken uit afval, zegt Weckhuysen. Dat proberen hij en zijn team door afval sterk te verhitten zonder zuurstof (pyrolyse) en met een katalysator, een hulpstof die ervoor zorgt dat een scheikundig proces minder energie kost. ‘Uiteindelijk ontstaat er een soort olieachtig materiaal dat je kunt gebruiken als grondstof, bijvoorbeeld voor kunststoffen.’ Je slaat zo twee vliegen in een klap: afval wordt gerecycled en er is minder aardolie nodig. De wetenschappers testen in hun lab welke stoffen en reacties veelbelovend zijn, de bedrijven weten welke eigenschappen olieachtig materiaal moet hebben voor verdere verwerking.

Op een vergelijkbare manier werkt de Maastrichtse hoogleraar plasmachemie Gerard van Rooij vanuit de Brightlands Chemelot Campus in Geleen samen met Shell. Hij onderzoekt onder meer of je CO 2 kunt hergebruiken door het te splitsen in zuurstof en koolmonoxide via plasma, zeer hete gassen. ‘Met koolmonoxide kun je nieuwe materialen maken, zoals chemicaliën of duurzame brandstof, zonder dat aardolie nodig is.’

Zelfs quantumnatuurkundigen weten Shell te vinden. Zo ontwerpt hoogleraar Luuk Visser (Universiteit Leiden) algoritmen die betere voorspellingen moeten doen over hoe chemische processen verlopen. Dat kan leiden tot efficiëntere zonnepanelen en organische leds, legt hij uit. Ook hielp Shell om de bodem in kaart te brengen van Zuid-Limburg, waar fysici een trillingvrije detector voor zwaartekrachtgolven hopen te bouwen.

Twente lijkt de eigen duurzaamheidsdoelstelling losjes te interpreteren. Zo wordt nog altijd gepubliceerd over manieren om olievelden efficiënter leeg te krijgen, en over betere behandeling van afvalwater afkomstig uit olieproductie.

Een speciaal geval is de TU Delft, die van oudsher van olie doordrenkt lijkt. Zo kon je alleen in Delft mijnbouw en petroleumwinning studeren. Shell was, als enige Nederlands oliebedrijf, grootafnemer van afgestudeerden. Oud-Shell-topman Jeroen van der Veer, niet toevallig een Delftse alumnus, zat tot 2021 in de raad van toezicht van de TU Delft.

Veel Delfts onderzoek was lang typerend voor die ‘fossiele blik’. Een jaar of vijftien geleden nog keken Delftse ingenieurs bijvoorbeeld of ze voor Shell olie uit de zanden van Siberië konden lostrillen met geluidsgolven. Tegenwoordig zijn er nog maar een paar van dit soort traditionele ‘fossiele’ samenwerkingsprojecten, zegt een woordvoerder van de universiteit (hetzelfde geldt voor de Technische Universiteit Eindhoven). Die lopen bovendien op hun einde en hebben allemaal ook duurzame toepassingsmogelijkheden.

De Delftse universiteit lijkt een gedaanteverwisseling te hebben ondergaan. De opleiding mijnbouwkunde is verbreed tot technische aardwetenschappen en in 2019 stopte de masteropleiding petroleum engineering. Onderzoekssamenwerkingen met Shell blijven bestaan, maar alleen als ze kennis opleveren voor de energietransitie.

Zo onderzoeken onderzoekers van de afdeling geoscience and engineering of een aardwarmteproject haalbaar is onder de universiteitscampus, vertelt hoogleraar toegepaste geologie Giovanni Bertotti. Koud water gaat daarbij diep de warme bodem in en komt er opgewarmd weer uit, klaar om de universiteit en andere gebouwen te verwarmen. Shell is een van de financiers van dit project. Bertotti: ‘Dankzij kennis van onder meer Shell over bodemkenmerken kun je geschikte bronlocaties kiezen.’ Andere Delftse onderzoekers onderzoeken dankzij sponsoring van oliebedrijven met geluidsgolven welke bodems geschikt zijn voor windparken op zee of voor het ondergronds opslaan van waterstof of CO 2 .

2. Hoeveel geld betaalt de fossiele industrie aan Nederlandse universiteiten?

‘Follow the money, dat was vroeger de instelling op onze faculteit’, blikt hoogleraar Bertotti terug. ‘Alle samenwerking met de fossiele industrie was welkom, zolang het maar geld en wetenschappelijke publicaties opleverde.’ Dat is veranderd: projecten moeten passen bij de facultaire ambitie om bij te dragen aan de energietransitie.

Toch krijgt de TU Delft van alle universiteiten nog altijd veruit de meeste inkomsten uit de industrie, blijkt uit een recent rapport van het Rathenau Instituut. In 2021 ging het om 68,8 miljoen euro, bijna het dubbele van nummer twee, de Universiteit Utrecht.

Hoeveel daarvan afkomstig is van Shell is een stuk schimmiger. Sterker nog, alleen de Rijksuniversiteit Groningen geeft op verzoek aan hoeveel geld ze precies van fossiele bedrijven krijgt. Daar lopen drie meerjarige projecten voor in totaal 2,3 miljoen euro.

Sommige projecten zijn lastig in geld uit te drukken, zeggen woordvoerders van andere instellingen, bijvoorbeeld omdat het een samenwerking betreft met gesloten beurzen. Er zijn dan, zegt bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht, ‘geen rechtstreekse financiële transacties tussen hen en het fossiele bedrijf’. Waar wél geld in het spel is, verhinderen contractuele afspraken vaak om exacte bedragen te noemen. Wel haasten de meeste instellingen zich te zeggen dat het niet om grote sommen gaat ten opzichte van de jaarbegroting. ‘Minder dan eentiende procent’, schatten bijvoorbeeld de UvA en de Wageningen Universiteit (WUR).

Wel is uit de Rathenau-cijfers duidelijk dat het bedrijfsleven in brede zin goed is voor 4 procent van alle universitaire inkomsten. Financiering door bedrijven valt daarmee in dezelfde orde van grootte als die door wetenschapsfinancier NWO en internationale organisaties (vaak Europese onderzoekssubsidies).

Opvallend genoeg blijken de meeste universiteiten ook geen panklare lijsten te hebben van projecten waarbij de fossiele industrie betrokken is. Alleen Groningen, Tilburg, Twente en de UvA sturen een gedetailleerde lijst. Utrecht en Eindhoven hebben het elk over ‘dertien contracten’, de Universiteit Leiden kent ‘enkele’ controle-onderzoeksprojecten. De Radboud Universiteit zegt geen banden te hebben, maar als we dit natrekken blijkt bijvoorbeeld dat de positie van een Nijmeegse universitair docent in eerste instantie gefinancierd werd vanuit een consortium met Shell.

Shell is de meest genoemde fossiele partner. De Rijksuniversiteit Groningen werkt daarnaast ook samen met Gasunie en GasTerra en de Universiteit Maastricht met de Saoedische oliegigant Sabic. Delft werkt nog samen met een handvol andere oliebedrijven.

Guus Dix, universitair docent in Twente, en net als zijn VU-collega Schaumburg actief bij Scientist Rebellion, een klimaatactiegroep van wetenschappers, hekelt het gebrek aan openheid. ‘Er is totaal geen transparantie over de vervlechting van universiteit en fossiele industrie.’

3. Is het niet beter om alle banden te verbreken met de fossiele industrie?

Alle banden doorbreken? Chemiehoogleraar Weckhuysen slaakt een kleine zucht. ‘Ben je weleens in het Botlekgebied geweest? Daar staan talloze grote opslagtanks met aardolie en andere stoffen. Die vervang je niet allemaal in een klap door duurzame alternatieven. Wil je in 2050 een volledig circulaire economie hebben, dan moet je daar nú al mee beginnen. Het is belangrijk om de grote bedrijven daarin mee te nemen. Zij weten hoe je chemische processen uitvoert op industriële schaal.’

Ook veel geologen zouden onthand zijn zonder de bodemkennis van bedrijven als Shell, zegt Bertotti van de TU Delft. Volledig stoppen met samenwerken met de fossiele industrie heeft zijn keerzijde, willen de onderzoekers maar zeggen. Het kan de energietransitie juist schaden.

Universiteitsbestuurders kiezen daarom liever voor een pragmatisch beleid. Ja, Shell en consorten zijn vervuilend, maar we hebben ze ook hard nodig bij de energietransitie, is de redenering. ‘Universiteiten nemen de verantwoordelijkheid om zich in te spannen om bij te dragen aan een groenere toekomst. Dat kunnen wij niet alleen’, stelt bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit.

Een verbod zou bovendien op gespannen voet staan met de academische vrijheid, en die is een groot goed, vinden universiteiten. Vergeet niet, zeggen ze, dat de overheid samenwerking met het bedrijfsleven juist stimuleert, voor praktische toepassingen van wetenschappelijke kennis.

4. Schuilt in de samenwerking met de fossiele industrie een gevaar van ‘greenwashing’?

‘UT cut the ties!’ Een groot spandoek op de Twentse universiteitscampus verhindert op 22 november dat busjes vol studenten werktuigbouwkunde de weg op kunnen. Klimaatactivisten, onder wie docent Dix, vinden het uitje dat studievereniging Isaac Newton gepland had naar Shell in Pernis niet kunnen. Studenten worden zo warm gemaakt voor Shells niet-duurzame activiteiten, vindt Dix.

Even zorgelijk is het, zegt hij, hoe de industrie de onderzoeksagenda op universiteiten kan bepalen, door in te zetten op technieken die voor haar het interessantst is. Zo is de waterstofautowedstrijd voor studenten op het TT-circuit helemaal niet zo groen als deze lijkt. ‘Elektrische auto’s zijn energie-efficiënter. Waterstof is voor Shell interessant, omdat het ook een brandstof is.’ Waterstof maken kost echter relatief veel (meestal fossiele) energie.

‘Shell weet dat universiteiten een goed imago hebben, dat straalt op hen af’, vult VU-econometrist Schaumburg aan. ‘Greenwashing heet dat. Als het ze echt om de energietransitie te doen is, zouden ze wel veel meer geld in wetenschappelijk onderzoek steken.’ Als je kijkt naar de Nederlandse jaaromzet is de omvang van de samenwerking verhoudingsgewijs juist heel groot, laat Shell weten. Toch was nog geen 3 procent van Shells investeringen in 2021 echt groen, berekenden onderzoeksjournalisten van Follow the Money onlangs. Ondertussen maakte het bedrijf vorig jaar bijna 40 miljard dollar (37,4 miljard euro) winst.

Daar komt nog bij, zegt Dix, dat gesponsord onderzoek – al dan niet bewust – tot vooringenomenheid kan leiden. Hij wijst op een wetenschappelijke publicatie vorig jaar in het vakblad Nature Climate Change die laat zien dat wetenschappelijke rapporten positiever zijn over aardgas dan over hernieuwbare energie, als dat onderzoek gesponsord is door de fossiele industrie. ‘Logisch’, vindt Dix, ‘niemand bijt graag de hand die hem voedt.’ Denk aan de Rotterdam School of Management, die eerder een door Shell gefinancierd rapport schreef dat pleitte tegen afschaffing van de dividendbelasting.

Ongewenste beïnvloeding is inderdaad een risico, beaamt Rathenau-onderzoeker Alexandra Vennekens. ‘Samenwerken met de industrie kán, maar je moet goed nadenken over de randvoorwaarden. Waar mag een bedrijf zich precies wel en niet mee bemoeien? Als je dat als universiteit concreet maakt, hebben individuele onderzoekers ook iets om naar terug te grijpen. Dat helpt ook als een project tijdens de looptijd een minder maatschappelijk verantwoorde kant op dreigt te gaan. Het maakt mensen weerbaarder.’

Er zijn allerlei processen die de onafhankelijkheid moeten waarborgen, benadrukken zowel de universiteiten als individuele onderzoekers. Bij chemieconsortium ARC-CBBC, vertelt directeur Weckhuysen, moeten onderzoeksideeën van industriële partners langs drie commissies voordat ze mogen doorgaan. ‘Onze wetenschappers moeten uiteraard vrijelijk kunnen publiceren’, zegt de Universiteit Leiden. Daarnaast verwijzen universiteiten naar de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, waaraan onderzoekers zich moeten houden.

Laten onderzoekers zich lenen voor greenwashing? Bertotti van de TU Delft vindt het ingewikkeld. ‘Ik kan niet in het hoofd van bedrijven kijken om te zien of ze die investeringen om politieke of ideële redenen doen.’ De Maastrichtse hoogleraar Van Rooij vult aan: ‘Maar als Shell niet verduurzaamt, bestaat het over vijftien jaar waarschijnlijk niet meer.’

‘Natuurlijk ben ik niet naïef, bedrijven hebben een ander belang: winst maken’, zegt ook Weckhuysen (UU). ‘Ik denk dat we moeten proberen ons investeringsklimaat zo te maken dat het voor bedrijven gunstig is om duurzaam te worden. Je kunt ook geld verdienen met duurzaamheid. Uiteindelijk zitten we allemaal in dezelfde boot naar een duurzamere en gezonde wereld.’

5. Hoe nu verder?

De kritiek op samenwerking met de fossiele industrie gaat niet meer weg, beseffen veel universiteiten. Protesten hiertegen zijn zo besmettelijk als een griepvirus tijdens de winter. De ene na de andere instelling kondigt daarom een interne discussie aan, zoals de UvA en de Universiteit Twente. De Erasmus Universiteit ging deze maand over tot het erkennen van de ‘klimaatnoodtoestand’. Als eerste stap inventariseert Rotterdam de relaties met organisaties die ‘een grote impact hebben op klimaat en milieu’. Twente deed dit onlangs al – als reactie op de protesten van Dix en collega’s; Wageningen zegt binnenkort een overzicht op haar website te plaatsen.

Zo’n interne dialoog vereist tact, geduld en een omgeving waarin mensen zich durven uitspreken, weet Giovanni Bertotti van de TU Delft. Hij begeleidde de afgelopen jaren een dergelijke discussie binnen zijn faculteit civiele techniek & geowetenschappen, na kritische vragen vanuit de ondernemingsraad. ‘Wat zijn onze waarden? En hoe vertaalt zich dat in het onderzoek dat wij doen?’ Het leidde tot de beslissing om voortaan alleen nog maar onderzoek te doen dat nuttig is voor de energietransitie. Al een flinke stap, vertelt hij, voor een faculteit waar traditioneel secties zaten als petroleumwinning.

Aan de Vrije Universiteit loopt een vergelijkbaar traject. Er zijn praatsessies in kleine groepjes onder leiding van neutrale gespreksleiders en allerlei betrokkenen hebben de mogelijkheid gekregen om hun standpunt op papier te zetten – van Extinction Rebellion tot onderzoeksdirecteuren en de ondernemingsraad. ‘Iedereen voelt de urgentie’, zegt ‘chief impact officer’ Davide Iannuzzi van de VU. ‘Doordat we iedereen meenemen, komen activisten en het universiteitsbestuur niet recht tegenover elkaar te staan.’ Komend voorjaar moet er een duidelijk standpunt liggen over de toekomstige verhouding met de fossiele industrie. Wat de uitkomst ook zal zijn, niet iedereen zal tevreden zijn, weet Iannuzzi. ‘Maar de VU heeft een helder beleid nodig over hoe ze het beste kan bijdragen aan de energietransitie.’

Klimaatactivist Schaumburg van de VU vindt het traject een stap voorwaarts. ‘Het is goed dat de status quo doorbroken wordt. Ik hoop dat besloten wordt dat alle samenwerking stopt.’ En anders? Dan volgen wellicht toch weer acties.