Dit lab in Eindhoven kan temperaturen zo hoog als de zon aan. Dat is een belangrijke stap vooruit voor kernfusie

Voordeel van fusie is dat er nauwelijks radioactief afval bij ontstaat

In de internationale fusiereactor Iter, die in het Zuid-Franse Cadarache in aanbouw is en na eindeloze vertragingen vermoedelijk in 2025 aangaat, moet waterstof of zwaar waterstof onder extreme temperatuur tot fusie worden gedwongen. Bij de versmelting van de atoomkernen ontstaat helium en komt energie vrij. Hetzelfde proces speelt zich in de zon af. De hitte van de fusie kan worden gebruikt om stoom op te wekken, die turbines en generatoren aandrijft om stroom te produceren - net als in een gewone elektriciteitscentrale.



Voordeel van fusie is dat er nauwelijks radioactief afval bij ontstaat. En de brandstof (waterstof of eventueel zwaar waterstof) is onbeperkt voorhanden in zeewater. De techniek is het grote struikelblok, waarbij vooral de vraag is hoe een reactor langdurig de hitte van een kunstmatige zon kan weerstaan. Daaraan wordt al decennialang gewerkt op talloze plaatsen in de wereld. In Europa werd eerder in Engeland een testreactor gebouwd. Iter wordt tienmaal zo groot.