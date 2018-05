Dit is ook interessant wetenschapsnieuws

Maansteen wijst op nat verleden

In een maanmeteoriet die begin deze eeuw is gevonden in het noordwesten van Afrika huist een mineraal dat niet gevormd had kunnen worden zonder water.



Dit betekent dat tijdens de vorming van het ­mineraal ijs onder het maanoppervlakte moet hebben bestaan, aldus een studie in Science Advances.



De aanwezigheid van water in de maankorst, al dan niet in bevroren vorm, is ­belangrijk, omdat water als een belangrijke voorwaarde wordt ­gezien voor een menselijke nederzetting op de maan. Water is ook ­nodig voor de productie van brandstof voor raketten die ooit wellicht vanaf de maan worden gelanceerd.