Dit is ook interessant wetenschapsnieuws

Uranus stinkt naar rotte eieren en scheetjes

Ja hoor, u mag giechelen, twitterde Nature deze week: op Uranus stinkt het naar rotte eieren en scheetjes. De hogere lagen van de atmosfeer van de planeet bevatten waterstofsulfide, het molecuul dat verantwoordelijk is voor de stank die rottende eieren verspreiden. Onderzoekers hebben dit vastgesteld met de Geminitelescoop op Hawaii. De aanwezigheid van waterstofsulfide werd al langer vermoed, onder meer na het bezoek van ruimtesonde Voyager 2 in 1986, maar is nu echt aangetoond, aldus een studie in Nature Astronomy.



De bevindingen kunnen astronomen beter inzicht geven in het ontstaan van planeten in de verdergelegen gebieden van het zonnestelsel. Uranus staat twintig keer verder van de zon dan de aarde en het is er bitter koud: de minimumtemperatuur is min 224 graden Celsius.