Dit is hoe tornado’s zoals die in Zierikzee ontstaan

Forse schade door een windhoos in Zierikzee. Beeld Arie Kievit

Bekijk de beelden van de krachtige tornado’s die als allesvernietigende ‘vingers van God’ over de vlaktes van het Amerikaanse Midden-Westen dansen en je trekt al snel de conclusie dat dát gebied toch wel wereldkampioen tornado’s moet zijn. Maar: dat blijkt alleen het geval wanneer je kijkt naar de brute kracht van de stormen. Turf alleen de aantallen en Nederland blijkt per vierkante meter ruim tweemaal meer windhozen te hebben dan die beruchte Tornado Alley.

Althans: wanneer je wat in de Verenigde Staten een ‘spout’ en een ‘tornado’ heet op één hoop gooit. Tornado’s ontstaan uit onweersbuien, terwijl een spout ook onder gewone wolken kan ontstaan. In Nederland worden al dat soort slurfvormige stormen echter altijd tornado of windhoos genoemd, los van de manier waarop ze zijn ontstaan.

De krachtigste van wat men in de VS tornado’s noemt, de monsterslurven die we kennen uit schreeuwerige televisiedocumentaires en bioscoopfilms als Twister, worden aangezwengeld door onweersbuien die in meteorologisch spierballenjargon bekendstaan als ‘supercellen’. Dat zijn krachtige onweersbuien die in hun binnenste al draaien, zodat ze een tornado extra krachtig maken. Verder staan zulke supercellen bekend om de enorme hoeveelheden bliksem die ze uitstoten en de centimeters grote hagelstenen die ze over het land uitstrooien.

Tussen beide typen in

En hoewel we dat soort supercel-tornado’s ook héél soms in Nederland zien – in 2019 trok nog een tornado uit een relatief zwakke supercel over het Amsterdamse IJ – ontstaan de meeste windhozen in ons land op een andere manier: door kolommen opstijgende lucht onder gewone stapelwolken. Spouts dus, in het Engelse jargon.

De tornado die maandag over Zierikzee trok, zat qua kracht tussen beide typen in. Het was wél een echte tornado, maar hij ontstond níét onder het krachtigste type onweersbui, de supercel. Dat is althans het eerste oordeel van Pieter Groenemeijer, directeur van het European Severe Storms Laboratory (ESSL), die al zijn hele carrière onderzoek doet naar tornado’s in Europa.

‘Het lijkt erop dat dit een tornado is van het type dat ontstaat onder een vrij krachtige, maar niet uitzonderlijk sterke bui’, zegt hij. Doordat de wind boven land in zuid- tot zuidoostelijke richting waaide, maar boven zee in westelijke richting blies, kon boven Zierikzee een draaiing van de wind ontstaan die uiteindelijk tot een tornado leidde. ‘Dit was geen supercel.’

Hier komt hij aan land in Zierikzee #windhoos #zierikzee



Videocredits: niet van mij, maar ontvangen via Whatsapp pic.twitter.com/BKqJM5E77A — Jelle (@jdenbjj) 27 juni 2022

Schade

Hoe sterk de resulterende tornado precies was, is overigens nog onbekend. Meteorologen gebruiken daarvoor de zogeheten schaal van Fujita, vernoemd naar de Japanse fysicus en meteoroloog Ted Fujita. Die schaal loopt van 0 (voor de zwakste tornado’s) tot 5, en wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid schade die een tornado veroorzaakt.

Dat klinkt wellicht een tikje arbitrair, maar omdat meteorologen niet zomaar een windmeter in de slurf van een tornado kunnen steken, is het momenteel toch de best beschikbare methode. De tornado die in 2019 over Amsterdam trok, kreeg op basis van de schade aan de dakpannen op een ‘stevig gebouw’ de classificatie F1. Hoe de tornado in Zierikzee zal worden ingeschaald, zal vermoedelijk later deze week blijken.