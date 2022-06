Dit is hoe algen valsspelers in het gareel houden

Valsspelers. De maatschappij zit er vol mee. Of het nu de voetballer is die op jacht naar de winst de randjes van de spelregels opzoekt en een ‘nuttige overtreding’ maakt, of de miljardair die de collectieve financiële regels ontspringt door zijn fortuin te parkeren in een belastingparadijs: de verlokking van het negeren van de collectieve belangen om je individuele voordeel binnen te harken, is voor velen regelmatig te groot om te weerstaan.

Dat geldt zelfs bij groene algen. Of, specifieker: bij de cellen ín die groene algen, zo schrijven Canadese onderzoekers deze maand in het vakblad Biology Letters.

Ze bekeken algensoort Volvox carteri, opgebouwd uit twee typen cellen: voortplantingscellen die delen, en somatische cellen die dat niet doen en zich daarom nooit voortplanten. Normaliter werken beide typen keurig samen, in volmaakte cellulaire harmonie, maar dat verandert wanneer je een gen uitschakelt met de wetenschappelijk naam ‘regA’.

Plots blijken de somatische cellen de heersende afspraken eenzijdig aan de laars te lappen en zich als een malle te gaan voortplanten. De nakomelingen – waarin regA eveneens uit staat – doen hetzelfde, en zo geven ze de voortplantingscellen uiteindelijk het nakijken.

En dus, vroegen de wetenschappers zich af: als de somatische cellen de dienst uit kunnen maken, waarom werken ze dan toch braaf samen met de voortplantingscellen?

Het antwoord kwam toen ze de ‘gewone’ variant van Volvox carteri en de versies vol valsspelende cellen blootstelden aan ongunstige levensomstandigheden zoals duisternis, hitte en/of fel licht. Wat bleek: in de gewone algen had grofweg de helft na afloop dode cellen, terwijl de gemuteerde algen allemaal dode cellen bevatten.

Blijkbaar, zo concludeerden de onderzoekers, zorgt het gen regA er niet alleen voor dat de somatische cellen zich niet meer kunnen delen, maar maakt het die cellen ook weerbaarder. De reden dat de cellen niet uit de pas gaan lopen, is dus niet alleen een – vanuit de evolutie – in hun genen verankerde regel, maar óók dat het gen dat dat regelt hun een voordeel biedt op overleving. Voor wat, hoort wat, dus. Wel zo eerlijk.

De onderzoekers menen dat dat mechanisme een voorbeeld is van hoe de cellen in álle meercellige wezens een beetje fatsoenlijk hebben leren samenwerken. ‘Samenwerking – en vooral altruïsme bij voortplanting – is van groot belang bij de evolutie van meercelligheid, waarbij bepaalde cellen hun voortplantingspotentieel moeten opgeven om een het nieuwe individu gezonder te maken’, schrijven ze in hun artikel. Je moet dus wel een reden hebben om jezelf zo weg te cijferen.

Net zoals een voetballer het teambelang teveel schaadt wanneer hij een rode kaart pakt, en we – in een goedwerkende democratie – vanzelf wetten gaan maken wanneer belastingontduikers het echt te gortig maken, dus eigenlijk. Want altruïsme is een groot goed, maar het kan geen kwaad het hier en daar een zetje in de juiste richting te geven.