Dit is het leukste wetenschapsnieuws van deze week

Aangepast aan zoetwater

Indische bruinvis in de Yangtze-rivier splitste zich af van soortgenoten in zee.



De rugvinloze Indische bruinvis, die alleen voorkomt in de ­Chinese Yangtze-rivier, heeft duizenden jaren geen contact meer gehad met verwante bruinvissen in zee en begint een aparte diersoort te worden. Wetenschappers ontdekten dat de walvis­achtige zich genetisch heeft aangepast aan leven in zoet water. Er leven nog ongeveer duizend ­Indische bruinvissen in de Yangtze, die ernstig worden bedreigd door illegale visvangst, watervervuiling en zandwinning. Uit dna-onderzoek, gepubliceerd in ­Nature Communications, blijkt dat er genetische verschillen bestaan tussen de rugvinloze bruinvissen die in zee leven en de bruinvissen die in de rivier leven. Het gaat onder meer om genen die een rol spelen bij het functioneren van de nieren, die regelen hoeveel zout deze ­organen opnemen. In zoet water levende zoogdieren houden meer zout vast dan dieren die in zout zeewater leven. De onderzoekers denken dat de voorouders van de rivierbruinvis tienduizenden jaren geleden geïsoleerd zijn geraakt, mogelijk door het ontstaan van een landtong tussen rivier en zee.