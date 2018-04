Dit is het leukste wetenschapsnieuws van deze week

ThermoStaat

Energieverbruik toont of een oudere nog op de been is



Geen ingewikkelde sensorsystemen, geen alarmknop, maar de thermostaat die in de gaten houdt of een alleenwonende oudere nog wel op de been is. Dat is het idee achter een app van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Toon, de thermostaat van energieleverancier Eneco.



Als de app is geïnstalleerd gaat het eerst twee weken op zoek naar een vast patroon in het energieverbruik: 's ochtends de waterkoker aan, 's avonds de oven en de tv, dat soort zaken.



Bij duidelijke afwijkingen van het reguliere ritme krijgt een familielid of vriend van de oudere daarna een seintje via de telefoon, die dan contact kan opnemen om te kijken of de oudere niet is uitgegleden in de douche.