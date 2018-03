Dit is het leukste wetenschapsnieuws van deze week

Beren langer bij moeder

Vrouwtjesberen passen zich aan aan Scandinavische jachtregels.



Scandinavische bruine beren houden hun jongen tegenwoordig langer bij zich dan vroeger. Dat komt door de jacht, zeggen wetenschappers die onderzoek deden in Zweden. In Scandinavië is het verboden om bruine beren te schieten die kleintjes hebben. Door hun kroost in de buurt te houden verkleinen vrouwtjesberen de kans om ten prooi te vallen aan jagers. Gewoonlijk blijft een jonkie anderhalf jaar bij zijn moeder. De afgelopen twintig jaar is die periode bij veel dieren tot een jaar langer geworden. Deze aanpassing aan de jacht heeft niet alleen voordelen: de beren hebben in hun leven minder tijd om jongen te krijgen, zodat het totale aantal nakomelingen kleiner wordt. Vanuit evolutionair oogpunt is dat een nadeel. Dieren met de meeste nakomelingen zijn de winnaars in de natuur. Het onderzoek werd gepubliceerd in Nature Communications.