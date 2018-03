Dit is het leukste wetenschapsnieuws van deze week

Studie ontrafelt Russische hittegolf van 2010 en slaat alarm

De geleidelijke uitdroging van bodems in een opwarmende wereld zal in voorkomende gevallen hittegolven nog veel extremer maken. Dat schrijven Nederlandse klimaatwetenschappers in Nature Climate Change, na computersimulaties van de hittegolf die in de zomer van 2010 delen van Rusland teisterde met temperaturen tot boven de 40 graden. Die ontstond door een uitzonderlijk hardnekkige zuidelijke luchtaanvoer. De vraag was destijds hoe zo'n hittegolf er in de warmere wereld van rond 2100 zou uitzien. Heftiger dan de paar graden meer die het tegen die tijd is, blijkt uit simulaties. Dat komt doordat er in de warmere wereld de bodem minder nat is. Verdamping dempt normaal de hitte.