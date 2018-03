Dit is het leukste wetenschapsnieuws van deze week

Brandgevaar in bos

Wonen in het bos is populair. Maar niet zonder gevaren.



Tussen 1990 en 2010 werd bijna de helft van alle huizen in de VS gebouwd in of vlakbij gebieden met veel natuurlijke vegetatie, zoals bossen en graslanden. Niet alleen de schade van een bosbrand neemt hierdoor toe, ook het risico op het onstaan van zo'n vuur groeit. Dit schrijven onderzoekers van de Universiteit van Wisconsin in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.



Natuurbranden hebben namelijk vaak een menselijke oorzaak. Denk aan weggegooide lucifers en uit de hand gelopen barbecues en kampvuren. Gaat het eenmaal mis, dan is het blussen volgens de onderzoekers een stuk lastiger dan in een bos waar geen mensen wonen. Zo moeten eerst inwonenden geëvacueerd worden.