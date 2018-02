Dit is het leukste wetenschapsnieuws van deze week

Al 14 duizend jaar geleden band tussen mens en hond

Mensen hadden in de prehistorie al een emotionele band met honden. Promovendus Luc Janssen van de Universiteit Leiden ontdekte dat een hond die in een 14 duizend jaar oud graf werd gevonden, tijdens zijn ziekte moet zijn verzorgd. In het graf lagen overblijfselen van twee mensen. Het is het oudste bekende graf van mensen en honden samen. Uit de studie, verschenen in Journal of Archeological Science, blijkt dat de hond leed aan de ziekte van Carré en zo'n zes weken ziek is geweest. Zonder verzorging overlijdt een dier binnen drie weken aan deze infectieziekte. Dat de hond met zijn vermoedelijke baasjes is begraven, wijst erop dat er een zorgrelatie was tussen mens en hond.