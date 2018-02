Dit is het leukste wetenschapsnieuws van deze week

De naakte molrat heeft tijdens zijn lange leven geen last van veroudering

Jaloersmakend, de naakte molrat. Hij leeft veel langer dan andere knaagdieren die even groot zijn, krijgt vrijwel nooit kanker en kan ruim een kwartier zonder zuurstof. Na nieuw onderzoek kan daaraan een opmerkelijke eigenschap worden toegevoegd: tijdens zijn naar verhouding lange leven (zo'n 30 jaar) veroudert het dier met zijn rimpelige, kale huid niet of nauwelijks. Terwijl bij mensen en zoogdieren de kans om op natuurlijke wijze te overlijden exponentieel toeneemt na een bepaalde leeftijd, blijft die kans bij de naakte molrat hetzelfde. B



ij de mens verdubbelt de kans op overlijden ruwweg elke 8 jaar als hij de 30 is gepasseerd. De in de VS werkende verouderingsspecialist Rochelle Buffenstein ontdekte in het laboratorium dat de kans op overlijden bij de naakte molrat zijn natuurlijke omgeving is Oost-Afrika bij het stijgen der jaren niet verandert. Tot zijn late dood heeft dit dier een kans van 1 op 10duizend te sterven, meldt Buffenstein in eLife. Andere wetenschappers stellen dat er mogelijk wel sprake is van veroudering, maar dat die bij de molrat pas laat op gang komt.