Dit is ERICA, de slimme, sociale robot die (meestal) op het goede moment de juiste lach tevoorschijn tovert

Een trainingssessie met ERICA . Beeld Universiteit van Kyoto

Het herkennen van humor is voor robots nog te ingewikkeld, volgens Divesh Lala, een van de Japanse wetenschappers die betrokken is bij dit onderzoek. Daarom kozen de onderzoekers voor een aanpak waarbij de robots reageren op een lach van hun gesprekspartner. Deze ‘gedeelde gelach’ gaf mensen de indruk dat de robot meer empathie voor ze toont, blijkt uit de publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Robotics and AI.

Niet elke lach kan beantwoord worden met een gedeelde lach, benadrukken de onderzoekers van de Universiteit van Kyoto. Bovendien maakten ze ook onderscheid tussen verschillende lachsoorten, zoals een ‘sociale lach’ (een beleefde lach waarbij geen humor in het spel is) of een ‘vrolijke lach’ (een wat hardere lach van blijdschap).

Gebaseerd op gegevens van ‘speeddates’ tussen mannelijke studenten en de robot genaamd ‘ERICA’ trainden de Japanners het systeem van de robot in drie stappen. Eerst het herkennen van een menselijke lach, dan het beslissen wanneer te lachen en als laatste het bepalen welk lachtype het beste bij de situatie past.

Vier verschillende gesprekken

Om de lachvaardigheden van ERICA te testen, creëerden de onderzoekers vier verschillende gesprekken van twee tot drie minuten. In elk gesprek vergeleken de Japanners het nieuwe lachsysteem met scenario’s waarbij ERICA alleen reageerde met een ‘sociale lach’ of helemaal geen lach. Daarna werd elk geluidsfragment beoordeeld door 130 vrijwilligers op empathie, natuurlijkheid, menselijke gelijkenis en begrip. Het ‘gedeelde lach-systeem’ scoorde hierbij het hoogst op alle onderdelen.

‘We hopen dat ERICA in de toekomst gezelschap kan bieden in sociaal geïsoleerde situaties, bijvoorbeeld bewoners van bejaardentehuizen’, zegt Lala. ‘Hoewel ERICA misschien geen lang gesprek kan voeren, denken we dat het gunstig is als mensen het gevoel hebben dat ze met de robot kunnen praten en dat er naar hen wordt geluisterd.’ Hierbij geldt: hoe natuurlijker het gesprek, hoe beter.

Slimme truc

De Japanners gebruiken een slimme truc door de robot te laten reageren op de lach van een ander, vindt Koen Hindriks, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en niet betrokken bij de Japanse studie. ‘De robot hoeft de inhoud van het gesprek niet te begrijpen, zo slaan ze dus het moeilijke deel over.’

Toch is de hoogleraar sociale robots niet al te enthousiast. ‘Het risico van een verkeerd geplaatste lach is groot. Wanneer mensen het gevoel hebben dat de robot ze uitlacht, kan dat ervoor zorgen dat ze niks meer met de robot te maken willen hebben.’ In deze studie reageerde de robot 80 procent van de tijd op het juiste moment met de juiste lach. ‘Dan gaat het toch 1 op de 5 keer mis.’ Ook cultuurverschillen doen ertoe. ‘Giechelen is in Japan heel normaal, in Nederland komt dit vaak wat kinderachtig over.’