Dit gaat u merken van de nieuwe donorwet

Reken maar vast op een informatiebombardement tot 2020

artikelBij het vernieuwen van paspoort of rijbewijs. Of gewoon via een brief in de bus. De komende jaren is er geen ontkomen aan. Te pas en te onpas zal de overheid ons informeren over het nieuwe systeem van orgaandonatie dat in juli 2020 van kracht wordt. 'U bent donor tenzij u iets anders aangeeft', is de boodschap.