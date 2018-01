Disfunctionerende Europese medici kunnen ook met een beroepsverbod nog altijd aan de slag in andere EU-lidstaat

Met enige regelmaat gebeurt het dat artsen die in een lidstaat een beroepsverbod hebben gekregen in een andere lidstaat weer aan de gang gaan. En niet zelden gaan ze daar weer in de fout. Daarom is in Brussel jaren gediscussieerd over een Europees register, maar het kwam er pas twee jaar geleden van. Vooral door inspanningen van voormalig minister van Gezondheidszorg Edith Schippers (VVD).



Nederland was destijds opgeschrikt door de rechtszaak tegen neuroloog Ernst Jansen Steur, die bij ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) begin deze eeuw op grote schaal rommelde met patiëntengegevens, foute diagnoses stelde en recepten vervalste om aan slaapmiddelen voor eigen gebruik te komen. Nadat hij in 2004 door de directie van MST was gedwongen tot een vertrek, week Jansen Steur uit naar Duitsland. Daar ging hij zeker één keer opnieuw in de fout met een slecht uitgevoerde ruggenmergpunctie.