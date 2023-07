Diepzinnige ontdekking: cel laat zich ‘levensvonk’ niet afpakken

Een van de uitgebeende cellen uit het experiment, gezien door de elektronenmicroscoop. Beeld universiteit van Californië

‘Het blijkt dat er iets in het leven schuilt dat echt robuust is. We kunnen het simplificeren tot zijn naakte essentie, maar dat weerhoudt de evolutie er niet van om aan de slag te gaan.’

Evolutiebioloog en onderzoeksleider Jay Lennon van de universiteit van Indiana kan er nog steeds niet goed over uit. Pure levenskracht, daarvan was hij getuige in zijn lab. Een beetje zoals dat beroemde citaat uit de dinosaurusfilm Jurassic Park: ‘Life finds a way’, het leven vindt zijn weg wel.

Waren het in Jurassic Park dinosauriërs die hun weg vonden en zich toch gingen voortplanten, in Lennons lab ging het om veel kleinere schepseltjes. Om cellen. Een cellijn genaamd ‘JCVI-syn3B’ om precies te zijn, een onttakelde versie van de toch al simpele bacterie in de ingewanden van geiten Mycoplasma mycoides.

Over de auteur

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

De gestripte versie is ontdaan van al haar genetisch materiaal en heeft daarvoor in de plaats een soort stationair draaiend dna’tje gekregen, van maar 493 genen. Dat is net genoeg om te overleven en zich op een laag pitje te delen, maar vast te weinig voor evolutie, nam Lennon aan. JCVI-syn3B is immers meer een soort machientje dan een levend wezen. Een synthetische cel, zeggen kenners.

‘Het idee is dat zo’n cel geen achtervangmogelijkheiden heeft, of vrijheidsgraden’, legt Lennon uit, toevallig net in Duitsland voor een sabbatical. Als de uitgeklede microbe ook maar iets probeert te veranderen aan zijn dna, zou die vast kapotgaan. Net als een auto die, gestript tot alleen het écht hoogst noodzakelijke, niet meer rijdt als je ook maar een onderdeel verandert.

Uitkleden

Maar rijden – of eigenlijk evolueren – is wat de bacterie deed, beschrijft Lennons groep deze maand in vakblad Nature. Na driehonderd dagen, oftewel zo’n tweeduizend keer delen, bleken de nakomelingen van de bacterie zelfs sneller genetische mutaties te hebben opgedaan dan de oorspronkelijke geitenbacterie M. mycoides. Zelfs toen men hem liet concurreren met de bacterie zelf, hield de cel zich staande. ‘Dat suggereert dat dit uitkleden juist kansen opent voor evolutie.’

‘Verbijsterend’, als je erover nadenkt, reageert onder meer geneticus Veera Rajagopal van celbedrijf Regeneron. ‘Je kunt de evolutie gewoon niet tegenhouden.’ Ontdoe een auto van al zijn onderdelen, en even later staat hij weer voor je, met alles erop en eraan, alsof er niks is gebeurd.

Ergens was zoiets wel te verwachten, denkt in Groningen synthetisch bioloog Bert Poolman, na lezing van het onderzoek. Dat de cel zo is uitgekleed, betekent immers ook dat hij geen beveiliging meer heeft tegen het opdoen van mutaties, kleine veranderingen die bij elke celdeling in zijn dna sluipen. ‘Ze hebben de hoogste mutatiesnelheid ooit gevonden. Al blijft het natuurlijk heel bijzonder dat hij zichzelf met zo weinig genen toch nog zo snel weet te verbeteren.’

Baard in de keel

Het ‘meest bijzondere’, vindt Poolman, zit in iets anders: dat JCVI-syn3B intussen zo klein bleef. Cellen die evolueren en zich aanpassen aan de omgeving dijen immers uit, omdat er dan meer biomoleculen in passen. Totdat de cel zo groot is dat zijn celmembraan de binnenkant niet meer van genoeg voedsel kan voorzien. Bij een opzwellend balletje neemt het volume immers navenant sneller toe dan het oppervlak kan bijbenen, en daaraan zit een grens.

Maar bij Lennons cellen is dat losgekoppeld. Ze gaan zich sneller vermenigvuldigen, evolueren, maar houden dezelfde maat. Alsof een baby de baard in de keel krijgt en volwassen wordt, terwijl hij de omvang houdt van een pasgeborene. Kennelijk stuitten de cellen domweg niet op de juiste combinatie van mutaties om hun groei te regelen, denkt Lennon: ‘Celgrootte is een complexe eigenschap. Veel genen dragen er in onderlinge wisselwerking aan bij.’

Iets zo mogelijk nog raadselachtigers ontdekten de wetenschappers toen ze de genetica van de geëvolueerde JCVI-syn3B nader uitplozen. Een van de mutaties die JCVI-syn3B nogal gretig omarmde, was een mutatie in een gen genaamd ftsZ, dat een instructie bevat voor het bouwen van het celmembraan. ‘Kennelijk was deze mutatie gunstig’, constateert Lennon. Waarvan akte: toen het team de mutatie ter controle inbouwde in de oorspronkelijke geitenbacterie, leefde die helemaal op.

Nog basaler

Alleen: de geitenbacterie werd, anders dan JCVI-syn3B, wél groter. Raar. En toch een beetje alsof bij een pasgeboren tweeling de ene baby wél groeit van pap, terwijl de andere van precies dezelfde pap even klein blijft. ‘Het effect van die mutatie hangt dus af van de context. Dat laat maar weer zien dat evolutionaire effecten geen absolute richting hebben’, meent Rajagopal, die de vinding ‘striking’ en ‘mind-blowing’ noemt. ‘Het enige wat ertoe doet, is wat voordelig is voor het overleven.’

En dat allemaal op basis van een nietige, kleine cel. ‘In de kern van de zaak leren wetenschappers van dit soort meest eenvoudige gevallen’, legt Lennon het nut van zijn experimenten met JCVI-syn3B uit. Al is het de vraag of het niet nóg basaler kan dan JCVI-syn3B, zegt Poolman. ‘Deze cel bevat nog steeds zo’n honderd genen waarvan we de functie niet precies kennen.’

Wellicht zijn de eerste levensvormen ooit ook zo begonnen, mijmert Poolman: als een blaasje met wat biomoleculen erin, draaiend op een simpel genetisch programma. ‘Het mooie van deze experimenten is: we ontdekken steeds weer nieuwe biologie. En bij alles wat we doen, ontdekken we dat onze verwachting toch wat naïef is geweest en blijkt het leven ons weer te verrassen.’