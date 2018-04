Die Ene Patiënt: Hier lag een man in zijn laatste uren, omringd door herrie van de ijsbaan

De plotse stilte die viel toen de muziek op de ijsbaan werd uitgezet, was iedereen bijgebleven

'Toen ik weer aan het bed van mijn patiënt stond, vroeg zijn vrouw of ik dat had geregeld. Nee, zei ik haar: ik heb het alleen maar gevraagd. Een paar uur later, aan het begin van de nacht, overleed hij, in alle rust.



'In de jaren daarna kwamen zijn vrouw en kinderen nog af en toe op mijn spreekuur, maar ze kwamen nooit meer terug op wat er die avond was gebeurd. Totdat ik anderhalf jaar geleden een boek wilde gaan maken over mijn ervaringen als huisarts en ik een van de dochters uit het gezin toevallig tegenkwam. Ik zei haar dat het verhaal over de ijsbaan me altijd was bijgebleven en vroeg haar of ik daarover mocht schrijven. Ze bleek zich alles nog te herinneren. Ze vertelde me hoeveel indruk dat gebaar van toen op het gezin had gemaakt. De plotse stilte die viel toen de muziek op de ijsbaan werd uitgezet, was iedereen bijgebleven.



'Het verhaal over deze patiënt geeft aan hoe groot de betekenis kan zijn van een ogenschijnlijk simpele handeling: ik vroeg alleen maar of de muziek wat zachter kon. De waarde van een klein gebaar, dat is de les die deze patiënt me heeft bijgebracht. Die les leerde ik pas 33 jaar later, door de ontmoeting met de dochter. Toen pas besefte ik dat de familie de bijzondere muzikale omlijsting in die laatste nacht nooit was vergeten.'