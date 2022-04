Deze week eerste ‘volledig commerciële’ vlucht naar het internationaal ruimtestation. Kosten: 55 miljoen dollar

The crew van de Axiom Space's Ax-1-missie, hier tijdens een training. Helemaal rechts: Eytan Stibbe. Beeld SpaceX/Axiom Space

Axiom Mission 1, zoals de vlucht van het Amerikaanse particuliere ruimtevaartbedrijf Axiom Space heet, is volgens het bedrijf de eerste commerciële reis ooit naar het ISS: de drie ruimtetoeristen moesten hun plek aan boord kopen en ook de piloot, de Spaans-Amerikaanse Michael López-Alegría, staat op de loonlijst van Axiom Space.

Daarnaast is de raket die hen naar het ISS gaat brengen van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Bij vorige commerciële ruimtevluchten was altijd minimaal één onderdeel van de reis in handen van overheidsinstanties zoals NASA.

De bemanning gaat plaatsnemen in een capsule genaamd Endeavour, een herbruikbaar ‘Crew Dragon’ model van SpaceX. Endeavour maakte de reis naar het ISS al twee keer, in mei 2020 en april 2021. Dit keer zit er aan boord maar één professionele astronaut, de piloot. De raket kan daarentegen zo goed als volledig zelfstandig naar het ISS vliegen, dus de piloot is voornamelijk aanwezig om de reis aan boord te leiden en in te grijpen als er iets fout gaat.

Eytan Stibbe

Een van de passagiers is de Nederlands-Israëlische Eytan Stibbe. Zijn ouders van Stibbe emigreerden in 1953 vanuit Nederland naar Israël, waar Stibbe in 1958 werd geboren. Na de middelbare school werd hij gevechtspiloot en vloog onder commando van Ilan Ramon, de eerste Israëliër in de ruimte. Ramon kwam tragisch om het leven toen de ruimteveer Columbia verbrandde in de atmosfeer. Die ramp is kennelijk geen reden voor Stibbe, die zijn geld onder meer verdiende in de militaire industrie, om de ruimte te mijden.

Naast Stibbe en López-Alegría gaan twee vastgoedinvesteerders, de Amerikaanse Larry Connor en de Canadese Mark Pathy, mee. De drie ruimtetoeristen zullen aan boord van het ISS wetenschappelijke experimenten uitvoeren. Na acht dagen verblijf keren ze weer terug naar huis, met een ‘splashdown’ in de Atlantische oceaan.

Het wetenschappelijk belang van de geplande experimenten is gering: ‘Die gaan echt geen Nobelprijzen opleveren’, zegt Erik Laan, ruimtevaartdeskundige. Voor Stibbe, Connor en Pathy is de vlucht vooral toeristisch van aard. Verder is de titel van ‘eerste commerciële vlucht naar het ISS’, zoals Axiom Space de missie aanduidt, volgens Laan tegenstrijdig, omdat het ISS dankzij de belastingbetaler in de lucht blijft.

Ruimtetoerisme

Op ruimtetoerisme klinkt steeds meer kritiek: het zou milieubelastende geldverspilling zijn van de rijken der aarde. Toch vindt Laan deze ruimtereis iets nuttiger dan die van Blue Origin of Virgin Galactic, die slechts vliegen om passagiers een paar minuten gewichtloosheid in de ruimte te geven. Deze missie draagt als complete commerciële vlucht naar een ruimtestation een steentje bij aan de kolonisatie van de ruimte. ‘Dat gaat nog heel lang duren, maar missies als deze zijn nuttiger dan die van bijvoorbeeld Blue Origin of Virgin Galactic, die slechts vliegen om passagiers een paar minuten gewichtloosheid in de ruimte te geven.’

Axiom Mission 1 is de eerste missie van Axiom Space, een bedrijf dat voornamelijk bestaat uit voormalig werknemers van NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Axiom Space hoopt een rol te gaan spelen in de toekomst van de commerciële ruimtevaart, met als einddoel een particulier ruimtestation dat het ISS zal vervangen, voor wetenschappers én bedrijven.