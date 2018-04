Deze onderwatervissers veranderen door evolutie langzaam in 'aquamensen'

Melkdrinkers

Dat veel mensen melk kunnen drinken, komt door een genetische wijziging die 9.000 jaar geleden ontstond in de Oeral en nogmaals in Afrika, 5.000 jaar geleden. Door de mutatie blijven we ook na de zuigelingentijd 'lactase' aanmaken, een enzym dat melksuiker afbreekt. Een aanpassing op de veeteelt.



Bergbewoners

De bewoners van de hooggebergten in Tibet, de Andes en Ethiopië hebben genetische veranderingen ondergaan waardoor ze beter kunnen overleven in de ijle lucht op grote hoogte. Hun bloed neemt makkelijker zuurstof op en blijft dun, zodat er geen stolsels ontstaan.



Graaneters

Waarschijnlijk is uw speeksel rijk aan amylase, een enzym dat zetmeel afbreekt. Een evolutionaire aanpassing op de landbouw. Overal waar men granen ging verbouwen, breidde het aantal amylasegenen zich uit, zodat we efficiënter suikers kunnen opnemen uit rijst, knollen en granen.



Arseeneters

In het Argentijnse plaatsje San Antonio de los Cobres heeft de evolutie iets bedacht op het vele giftige arseen dat er van nature veel voorkomt. De plaatselijke bevolking heeft een genetische mutatie opgedaan waardoor hun lichamen arseen veel beter kunnen afbreken.



IJskonijnen

De Inuit ('eskimo's') van Groenland, Alaska en Canada hebben allerlei aanpassingen op het leven in de kou. De opvallendste, drie jaar geleden ontdekt: een hele batterij enzymen waarmee ze het vele vet uit hun voeding beter kunnen verwerken.