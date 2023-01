Deze kerstvakantie besefte ik opnieuw dat ik een haat-liefdeverhouding met de AIVD-kerstpuzzel heb

De kerstvakantie zit erop. Toch houd ik nog een klein beetje kerstgevoel over, want de deadline voor de AIVD-kerstpuzzel is op 17 januari. Nog ruim een week te gaan! Elke december publiceren medewerkers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst hun puzzel vol lastige opgaven. Om u een idee te geven, dit was een van de opgaven van vorig jaar:

– Welk getal komt op het vraagteken?

4.5, 0.5, 2, 18, 0.5625, 20.25, 10.125, 364.5, 182.25, 6561, 2916, 1458, 648, 324, 144, ?

Oorspronkelijk was de puzzel alleen voor intern gebruik en ‘bedoeld om systematisch en logisch denken onder medewerkers op een leuke manier te stimuleren’. Sinds 2011 publiceert de AIVD de kerstpuzzels op hun website en mag iedereen meedoen. Zelf zit ik al jaren in een team dat vanaf half december in een appgroep ideeën uitwisselt. Tijdens de kerstvakantie heb je soms ineens 57 nieuwe berichten op je telefoon als de andere teamleden over een opgave hebben zitten sparren. In januari puzzelen we vervolgens een dagje samen in een woonkamer vol schaakborden, uitgeknipte papiertjes en zoemende laptops.

In 2016 schreef ik al dat het zwoegen was om deze puzzel te maken. Deze kerstvakantie besefte ik opnieuw dat ik er een haat-liefdeverhouding mee heb. Bij veel opgaven heb ik geen idee waar ik moet beginnen. Ik probeer van alles. Moet je de letters omzetten naar getallen? Is het braille? Kun je iets met morse doen? Vaak zit ik uren te prutsen, zonder enige doorbraak. Dit alles is zeer slecht voor mijn ego – ik zie mezelf toch graag als iemand die vrij goed is in systematisch en logisch denken. Maar als ik een oplossing ontdek (of als een teamgenoot een opgave kraakt), dan vind ik de puzzel weer even het leukste op aarde.

Zoals het gaat met puzzelverslaafden, probeer ik daarom anderen ook aan de puzzel te krijgen. Vandaar twee van mijn favoriete, vrolijkmakende opgaven van de afgelopen jaren:

– Welk dier ontbreekt? BEER, DAS, BOOMKEVER, REKEL, LUIAARD, LAM, OS, EVER, HUISMUS, WOLMUIS, ZEEKOE.

– In de volgende songtekst zijn alle woorden vervangen door andere woorden. Wat is de titel van het oorspronkelijke nummer? ‘Wat is kerst toch fijn, wat is kerst toch fijn, wat is kerst toch fijn fijn, fijn toch wat is kerst.’

Soms vraag ik me af wat de AIVD nu wil met deze puzzel. In een interview met NRC ontkrachten de bedenkers de mythe dat ze hiermee personeel werven. De makers doen al het werk voor de puzzel in hun vrije tijd en het lijkt vooral een volkomen uit de hand gelopen hobby van een aantal nerdy medewerkers. Ik houd van ze. En ik haat ze.

De oplossingen van de drie genoemde puzzels (de complete uitwerkingen zijn online te vinden):

18 (editie 2021, opgave 6)

VALKPARKIET (editie 2018, opgave 5)

All you need is love (editie 2017, opgave 7)