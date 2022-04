Deze dino had tóch veren – al zat vliegen er niet in

Beeld Bob Nicholls

De pterosaurus op deze artist’s impression leefde zo’n 113 miljoen jaar geleden in Brazilië. De uitgestrekte schedelkam, vleugels en structuur van de botten waren al bekend bij paleontologen, maar nieuw onderzoek laat zien dat met name de zachte schedelkam bedekt was met kleurrijke veren.

Een belangrijke vondst, omdat experts al jarenlang discussiëren over de vraag of de pluizige bepakking van deze soort wel of niet ‘echte’ veren waren. Met nieuwe, opmerkelijk goed bewaarde fossielen, toont het onderzoek aan dat het wel degelijk veertjes waren, net als die van hedendaagse vogels.

De onderzoekers troffen de veertjes aan op de schedelkam van de pterosaurus. Een primeur, omdat het zachte weefsel van die kam normaal snel vergaat. In de veertjes bleken ook verschillende melanosomen aanwezig te zijn, cellen die kleurpigmenten aanmaken. Kennelijk was de schedelkam, en mogelijk de rest van de pterosaurus, bedekt met kleurrijke veertjes.

Pterosaurussen gebruikten hun veren, met de vele kleuren, om potentiële partners aan te trekken of concurrenten af te schrikken. Hoogstwaarschijnlijk konden ze niet vliegen.