Deskundigen: rapport Remkes is mogelijk ‘gamechanger’ in stikstofdebat

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal op werkbezoek in de Kalmthoutse Heide om met eigen ogen de schade te bekijken die stikstof aanricht in de natuur. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Stikstofprofessor’ Jan Willem Erisman van de Universiteit van Leiden noemt het rapport van Remkes ‘een degelijk stuk werk’. ‘De grootste winst is de toonzetting, zijn begrip voor de ontstane situatie en zijn oproep aan alle partijen om aan tafel te gaan. Ik vermoed dat dat gewaardeerd zal worden, mede door zijn woorden over de landbouwsector en het zwabberende overheidsbeleid. Ik denk dat dat aanslaat; dit zou wel eens de gamechanger kunnen zijn in het stikstofdebat’.

Inhoudelijk las Erisman niet veel nieuws in het rapport. ‘Over het opkopen van vijf- tot zeshonderd piekbelasters bestonden al eerdere aanbevelingen. Mijn enige kanttekening is dat een goede definitie van het begrip ‘piekbelaster’ ontbreekt. Nu draait dat om bedrijven die de grootste negatieve gevolgen hebben voor Natura2000-gebieden, terwijl het volgens mij beter is piekbelasters te identificeren die een forse belasting betekenen voor álle natuurgebieden. Dan kom je deels op heel andere bedrijven.’

‘Wat mij verder opvalt aan het rapport: het gaat nergens over de marktpartijen: de Rabobank, veevoerbedrijven, machinebouwers. Die hebben een heel grote rol in de transitie van de landbouw die nodig is. Je kunt wel zeggen dat de boeren perspectief moeten hebben, maar dat ligt voor een groot deel in handen van die partijen.’

Kritische Depositiewaarde (KDW) ‘niet meer heilig’

Ook Han Olff, hoogleraar Ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen reageert deels positief op het rapport van Remkes. Olff is een van de 36 wetenschappers die onlangs in een open brief stelden dat meer wetenschappelijk onderzoek rond stikstof niet nodig is om tot een aanpak te komen.

‘Ik ben blij dat Remkes de urgentie van het probleem goed neerzet, en dat hij geen twijfel laat bestaan over metingen, modellen of de noodzaak. De korte-termijnaanpak van vijf- tot zeshonderd piekbelasters uitkopen in het eerste jaar is niet vrijblijvend geformuleerd. De noodzakelijkheid van en de mogelijkheden voor een langjarig perspectief voor de boeren wordt goed beschreven, onder meer door boeren te betalen voor activiteiten in dienst van natuurverbetering, zoals het beheren van houtwallen of het aanleggen en onderhouden van moeraszones.’

De Groningse hoogleraar is minder te spreken over de passage in het rapport waarin wordt gesteld dat de zogeheten ‘Kritische depositiewaarden’ (KDW’s) ‘niet heilig meer’ zijn. Volgens Remkes moet er een nieuwe juridische systematiek komen waarin niet de depositie van stikstof rond een gebied centraal staat, maar de staat van de natuur. Olff: ‘Dit lijkt me een politiek spelletje. De KDW’s zijn de norm, niet een instrument. Ik zie geen haalbaar alternatief in het rapport. Het begrip KDW is ook niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar het resultaat van meer dan twintig jaar onderzoek, dat is getoetst en in internationaal verband afgestemd.’

Mede daarom vindt Olff het vreemd dat het gewraakte stikstofkaartje, waarvoor zowel minister Christianne van der Wal als Johan Remkes excuses heeft aangeboden omdat het zonder onderbouwing te gedetailleerd zou zijn, van tafel moet. ‘Nu stelt Remkes dat er een nieuw kaartje zou moeten komen, maar het oude kaartje voldeed precies aan wat hij wenst. Een nieuw kaartje zal precies hetzelfde laten zien als het oude: de Natura2000-gebieden liggen nog steeds op dezelfde plek, als je die wilt beschermen, zul je onder andere de ammoniakuitstoot daaromheen sterk moeten verminderen. Ook al omdat de eerste vijfhonderd piekbelasters al binnen een jaar moeten worden uitgekocht, zou ik zeggen: begin maar eens met het oude kaartje.’

‘België loopt in zijn aanpak harder dan Nederland

Ook plaatst Olff kanttekeningen bij de aanbeveling van Remkes om tot een effectieve aanpak van stikstof uit het buitenland te komen; 35 procent van de stikstofdepositie in Nederland is afkomstig van buiten onze grenzen. Olff: ‘Het is interessant te zien dat België harder loopt in zijn stikstofaanpak dan Nederland. We hoeven dus niet bang te zijn dat België achter ons aan hobbelt terwijl wij ons uiterste best doen. Het is eerder andersom. In Duitsland zitten ze met exact dezelfde problemen als wij, ook daar komen rechtszaken aan die tot dezelfde processen zullen leiden als hier. Dat is goed, ook om te voorkomen dat je in grensstreken binnen enkele kilometers grote verschillen in normen en eisen krijgt.’

Tot slot is Olff kritisch op de suggestie van Remkes om provincies een te grote rol te geven in de aanpak van stikstof. ‘Dit gaat om landelijke verantwoordelijkheden, het natuurbeleid is Europees afgestemd. Het zou niet goed zijn wanneer verschillende provincies daar een heel eigen invulling aan gaan geven. Onze grote natuurgebieden houden zich niet aan provinciegrenzen, het zou vreemd zijn als in verschillende delen verschillende normen zouden gelden.’

Het Renkums Beekdal. Dit natuurgebied kampt met zware problemen door de droogte en een teveel aan stikstof. Beeld Elisa Maenhout

‘Vijfhonderd boeren uitkopen red je niet in één jaar’

Johan Vollenbroek, voorzitter van de milieuorganisatie MOB - die via de rechter een strenger stikstofbeleid afdwong - heeft geen goed woord over voor het rapport van Remkes. Zo is hij kritisch op het plan om binnen een jaar honderden piekbelasters uit te kopen. ‘Dit is een belangrijke trendbreuk. Maar wie de praktijk kent, weet dat dit niet of slechts beperkt lukt via uitkopen. Het onteigenen van een bedrijf loopt via het privaatrecht; zulke juridische procedures kosten doorgaans zo’n vijf jaar, dus dat red je niet in een jaar.’

Het intrekken van natuurvergunningen kan volgens Vollenbroek wel binnen een jaar, via de Wet Natuurbescherming. ‘Maar een vergunning intrekken is iets anders dan uitkopen. Dan kan het wel snel gaan, maar het kabinet heeft het tot nu toe nog niet aangedurfd om deze weg te verkennen. Verder is het aanpakken van alleen piekbelasters niet genoeg.’

Net als hoogleraar Olff is Vollenbroek kritisch op Remkes’ suggestie om het begrip KDW’s uit de wet te halen. ‘Bijzonder onverstandig en juridisch gezien niet slim: het zal leiden tot talloze procedures en vertraging'. Volgens Vollenbroek ondergraaft Remkes hiermee de wetenschappelijke basis onder de KDW als norm.

Vollenbroek ziet het overigens niet gebeuren dat die KDW werkelijk uit de wet verdwijnt. ‘Zelfs juristen van het ministerie hebben mij gezegd dat dan het hele systeem van vergunningen zou instorten. De boeren mogen misschien blij zijn met deze suggestie, het is naïef te denken dat het werkelijk zal gebeuren.’