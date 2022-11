Desinformatie is misschien te bestrijden door het te zien als een virus – en er een vaccin tegen te maken

Beeld Van Santen&Bolleurs

Opgepast. Daar, loerend op het internet, wachten ze u op. Gisse ondernemers en sluwe politici, die u om de tuin willen leiden met misleidende, onjuiste informatie. Allemaal om er zelf beter van te worden: in de regel zijn ze uit op kliks of donaties – of gewoon, op aandacht.

Bedrieglijk echt kunnen hun berichten lijken. Totdat u weet waar u op moet letten. Zo spelen ze haast altijd in op de emotie, dat breekijzer waardoor u extra ontvankelijk wordt voor informatie. Ze schermen met schrijnende verhalen, vreselijke sterfgevallen, aangrijpende beelden. Zo raakt u geprikkeld om te reageren of hun bericht te delen met anderen.

Nog zo’n veelgebruikte truc: vaak gebruiken ze een echt bestaande foto of filmfragment en halen die uit de context, zodat er ineens iets heel anders lijkt te gebeuren. Zo circuleerde in Nederland enkele jaren geleden een filmpje waarop te zien zou zijn dat moslims een kerstmarkt in Litouwen kort en klein slaan. In werkelijkheid waren het beelden van rassenrellen in Baltimore, waaronder iemand een kerstmuziekje had gemonteerd.

Goed. Heeft u het? Ze willen u voor zich winnen, om er zelf beter van te worden. Met emoties. Heftige beelden. En, bijvoorbeeld, door bestaande beelden uit hun context te trekken.

Dan volgt hier een situatie.

Argentinian presenter died suddenly. pic.twitter.com/A5OgGFBWwy — lvm Nieuwsfeiten (@leomeeteren) 6 november 2022

Zo werkt het: ‘inenten’ tegen desinformatie. Want in de eerste vier alinea’s van dit verhaal bent u, zonder dat u het wist, een beetje resistent gemaakt tegen onzin. Met als gevolg dat u het filmpje van de ineenzakkende Argentijnse dame, als het goed is, niet helemaal vertrouwde.

‘Je begint met een waarschuwing, om je afweer op scherp te zetten: pas op, je wordt gemanipuleerd’, vertelt psycholoog Jon Roozenbeek, aan de telefoon vanuit de universiteit van Cambridge, waar hij werkt. ‘Daarna komt de inenting. Je legt uit welke technieken er worden gebruikt. En vervolgens geef je een voorbeeld, eigenlijk een verzwakte dosis van de desinformatie zelf.’

Vandaar het voorbeeld van die moslims op de kerstmarkt. Tenslotte kreeg u nog een ‘booster’ – dat was de samenvattende zin – en was u klaar voor het echte werk: het filmpje van de ineenzakkende Argentijnse presentatrice. Want voor de goede orde: ook dat filmpje is desinformatie, in de zin dat het niets met vaccins te maken heeft. De mevrouw die live op televisie onwel werd, was geen presentator, maar voedingsexpert Teresa Coccaro, te gast bij een ochtendshow. En gelukkig viel ze slechts flauw, vanwege een te lage bloeddruk, zou ze achteraf zelf vertellen.

Ziedaar de nieuwste, volgens velen veelbelovende, trend in de strijd tegen misleidende informatie. ‘Feiten aanreiken werkt niet altijd. Maar we kunnen mensen wel vaccineren tegen misinformatie’, zegt Angus Thompson van mediaconsultancybedrijf Irimi, die onlangs te gast was op een symposium bij het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Zo proberen we misinformatie in de kiem te smoren.’

Aan zo’n aanpak is schreeuwend behoefte. Desinformatie over corona en coronavaccins leidt tot minder naleving van voorzorgsmaatregelen en minder bereidheid om te vaccineren, stelden onderzoeken al vast. Het kan zelfs leiden tot wantrouwen en geweld, als mensen de realiteit steeds verder uit het oog verliezen, stelde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vorige week.

Voor experts zoals Thompson is een ‘inenting’ tegen desinformatie dan ook veel meer dan zomaar een metafoor. Het is de officiële aanduiding van de nieuwe aanpak. ‘Mijn droom is dat we hele landen tegen misinformatie inenten’, zegt Thompson. ‘Zodat je echt groepsbescherming krijgt tegen desinformatie.’

2 Het ‘post-truthtijdperk’

Lang leek nepnieuws een nogal onschuldige bezigheid, voorbehouden aan ufo-fanaten en aanhangers van buitenissige complottheorieën over de moord op Kennedy. De laatste jaren kwam daarin geleidelijk verandering. Opgejut door desinformatie bleek men af te zien van vaccins, klimaatverandering te ontkennen, voor de Brexit te stemmen en zelfs bereid het Capitool te bestormen.

Onder wetenschappers, vanouds leunend op het idee dat mensen redelijke wezens zijn die zich laten leiden door wetenschappelijk bewijs, leidde dat tot ontgoocheling. ‘Er ontstond zo’n sfeer van: je hebt een groep mensen die de wetenschap categorisch afwijst’, zegt communicatiewetenschapper Aart van Stekelenburg (Radboud Universiteit).

We zijn in het ‘post-truthtijdperk’ beland, stelde vakblad Nature in een sombere analyse. Een tijd waarin ‘objectieve feiten en wetenschappelijk bewijs verloren gaan in het tumult veroorzaakt door het directe beroep op emoties, sentimenten en diepgevoelde vooroordelen’.

Belangrijke aanjager van de kenniscrisis: onjuiste informatie, die zich verspreidt via sociale media als Instagram, Twitter, Facebook en TikTok. Door fouten of vergissingen – ‘misinformatie’, in het jargon – maar ook door kwade opzet, als iemand onjuiste feiten in het leven roept en verspreidt om te misleiden of te ontregelen, doorgaans voor eigen gewin. ‘Desinformatie’, heet dat geheel van ‘opzettelijk ontworpen onwaarheden, in omloop gebracht met een kwade bedoeling’, volgens een van de definities.

Ingewikkeld. Aan het technologie-instituut MIT ontdekten onderzoekers dat nieuwtjes die volgens de factchecks niet kloppen, sneller rondgaan en meer mensen bereiken dan wél kloppende berichten. Want des- en misinformatie is ‘kleverig’, zoals Thompson zegt: gemaakt om zich vast te zuigen aan de zintuigen en in de hersenen van wie op haar pad komt. Door emoties aan te wakkeren, aan te haken op al ingebakken vooroordelen, of simpelweg door de kracht van de herhaling. Zie genoeg filmpjes van ineenzijgende sporters en televisiepersoonlijkheden en je krijgt vanzelf de indruk dat er echt aan de lopende band hartstilstanden zijn door vaccins.

Beeld Van Santen&Bolleurs

Om meer greep te krijgen op het fenomeen begonnen onderzoekers mis- en desinformatie te beschouwen als een ziekte-uitbraak, een ‘infodemie’, zoals WHO-topman Tedros Adhamon Ghebreyesus het noemde. ‘Desinformatie is besmettelijk en verspreidt zich. Net als een virus’, zegt Thompson. Ook onzinberichten hebben een R-getal, een snelheid waarmee ze zich voortplanten. En ook desinformatie verspreidt zich soms via ‘superverspreiders’: websites of invloedrijke personen, die een nepfeit extra snel rondpompen.

En de boel achteraf weer rechtzetten, met een uitgeschreven feitencheck of ‘debunk’ bijvoorbeeld, dat werkt maar ten dele, kwamen onderzoekers aan de weet. Bij een experiment legden Ullrich Ecker van de universiteit van West-Australië en collega’s vrijwilligers een gefingeerd verhaal voor over een brand. De brand was ontstaan in de stoppenkast, waar ook brandbare olieverf stond, hoorden de deelnemers. Of wacht: bij controle bleek er géén olieverf te staan, corrigeerde men achteraf. Maar toen de onderzoekers naderhand vroegen waarom er zoveel rook was vrijgekomen, zeiden veel deelnemers: dat komt vast door die olieverf.

‘Uit de psychologie weten we: ook na correctie blijft er altijd een spoor van de desinformatie achter in je geheugen’, zegt Roozenbeek. ‘Het is heel lastig om dat te corrigeren.’ Los nog van het praktische probleem: ‘Mensen die in een bubbel van desinformatie zitten, komen je factchecks niet tegen.’

Ontmoedigend. Kennelijk zijn mensen zeer beïnvloedbaar en nemen ze kennis pas voor waar aan als die aansluit bij wat ze al geloven, tobden de somberste onderzoekers. Zo ontdekte Van der Lindens onderzoeksgroep dat politiek links georiënteerde mensen meer geneigd waren precies dezelfde misinformatie te geloven als het logo van het ‘linkse’ CNN erboven stond dan wanneer het zogenaamd van het ‘rechtse’ Fox News kwam, en omgekeerd.

Een verloren zaak? Toch niet. ‘Dat heel extreme beeld dat na Trump en de Brexit ontstond, dat mensen ongevoelig zijn voor accurate informatie, dat blijkt toch genuanceerder te liggen’, signaleert Van Stekelenburg. ‘Kijk maar: haast iedereen is het er inmiddels wel over eens dat het klimaat verandert door de mens. Kennelijk is er toch iets dat werkt.’

Misschien komt dat door het ietwat ongrijpbare begrip de wetenschappelijke ‘consensus’. Voor een reeks experimenten legde de groep van Van der Linden vrijwilligers uit dat nagenoeg alle klimaatwetenschappers het erover eens zijn dat het klimaat opwarmt door toedoen van de mens. Daarna kregen de proefpersonen klimaatsceptische desinformatie te lezen. Het gevolg: aan het eind van het experiment was men méér overtuigd van klimaatverandering dan ervoor, desinformatie of niet.

3 ‘Je repareert de desinformatie al aan de voorkant’

Deel van het geheim is dus om de desinformatie de pas af te snijden en mensen vooraf ertegen te bewapenen. Met een vaccin, wellicht?

Van der Linden kwam dat idee min of meer toevallig tegen, in oude publicaties van een zekere Bill McGuire, een Amerikaanse onderzoeker die kort na de Tweede Wereldoorlog onderzocht hoe propaganda werkt. Wellicht is het mogelijk om mensen een ‘vaccin tegen hersenspoelen’ te geven, zo schreef McGuire, al meer dan vijftig jaar geleden. ‘Door de persoon bloot te stellen aan een zwakke dosis van het aanvallende materiaal, genoeg om zijn of haar weerstand te stimuleren.’

‘Het grote voordeel ten opzichte van feitenchecks achteraf is dat je zo misschien kunt voorkomen dat de desinformatie zich in je hersenen vestigt’, vertelt Van der Linden. ‘Je verstoort het proces waarmee mensen informatie opslaan in hun geheugen.’

Simpel gezegd: leer mensen om niet zomaar alles te geloven. ‘Wat je wilt, is dat ze een meer kritische houding aannemen, dat ze beter nadenken. Zodat je de desinformatie al aan de voorkant repareert’, zegt Winnifred Wijnker (Universiteit Leiden), die onderzoek doet naar desinformatie in grafieken.

Met veelbelovende resultaten. Mensen die vooraf werden bijgepraat over de trucs van klimaatsceptici bleken bij Van der Lindens proef met klimaatopvattingen inderdaad minder bevattelijk voor de desinformatie die volgde. En dat niet alleen: ook mensen die vooraf al een beetje klimaatsceptisch waren, stonden na de ingreep meer open voor de juiste informatie. ‘Een opmerkelijk resultaat’, aldus de wetenschappers in een recent overzichtsartikel.

Alleen: hoe dien je het ‘vaccin’ toe? Daartoe ontwikkelden Van der Linden en Roozenbeek enkele computerspellen, met namen als GoViral! en Bad News, waarbij de speler zelf voor nepnieuwsverspreider speelt. Gaandeweg leren deelnemers zo spelenderwijs de trucs herkennen die desinformatie viraal kunnen maken: speel in op de emoties, stel feiten selectief voor, wijs een zondebok aan.

Ook maakte het duo een reeks korte, vrolijke animatiefilmpjes, die de belangrijkste desinformatietrucs uitleggen. ‘Idealiter wil je dat YouTube die filmpjes als niet-wegklikbare advertentie laat zien, voorafgaand aan een filmpje met problematische inhoud’, vertelt Van der Linden.

Moet het natuurlijk wel werken. Onlangs rondden de Nederlanders het eerste grote onderzoek af naar de effectiviteit van hun ‘prebunk-video’s’ op 23 duizend YouTube-gebruikers. De filmpjes bleken mensen gemiddeld 5 procentpunt alerter te maken op desinformatietrucs, aldus Roozenbeek en Van der Linden, in vakblad Science Advances.

‘Dat is natuurlijk geen supergroot effect’, erkent Van der Linden. ‘Toch waren we positief verrast. Je moet beseffen: dit is een experiment in de buitenwereld, met gewone mensen die thuis achter hun computer zitten, afgeleid raken, meerdere dingen tegelijk doen. En toch vinden we dit bescheiden, maar wel heel robuuste effect.’

Onderzoeksvragen zijn er ook. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoelang het effect aanhoudt – in de meeste studies ebt het na een aantal dagen of weken wat weg. Een open vraag is ook of iemand die is gevaccineerd dubieuze informatie daarna minder deelt met anderen. ‘Daarover is nu veel discussie’, zegt Roozenbeek.

Ander punt is de meer ethische kwestie. Achter desinformatie zitten vaak oprechte zorgen en vragen, over vaccinveiligheid, de kosten van klimaatbeleid of de macht van overheden. Zouden de inentingen niet leiden tot een gecensureerde wereld, waarin we nog maar één gekuiste versie van de werkelijkheid te zien en te horen krijgen – die van de overheid?

‘Onze games en films zijn niet bedoeld als overtuigingsinstrument’, benadrukt Roozenbeek. ‘We vellen geen oordeel over wat waar is en wat niet. We proberen alleen duidelijk te maken of een bepaald filmpje of bericht de waarheid probeert te verdoezelen of te ontwijken. Dat is politiek neutraal.’

Dat vindt ook Van Stekelenburg. ‘Mensen worden nu gemanipuleerd met desinformatie’, brengt hij in. ‘Dus je kunt ze maar beter weerbaar maken. Wat ze daar vervolgens mee doen, is aan henzelf. Het mooie hiervan is juist dat je de nieuwsconsument de controle teruggeeft waar ze nu nog worden gemanipuleerd.’

Het ideaal, denken experts, is een ‘meerlaagsverdediging’, zoals Van der Linden dat noemt. Waarbij dubieuze berichten worden voorafgegaan door een inentingsvideo, vervolgens worden onderbroken of opgevolgd door een factcheck – en achteraf misschien worden verwijderd door betrokken mediaplatforms als YouTube en Facebook. Alles om de opbollende curve van verspreidende desinformatie plat te slaan, zoals dat sinds corona in epidemiologentaal is komen te heten.

‘Laten we niet uit het oog verliezen: het gros van de mensen wil gewoon weten hoe iets zit’, zegt Van Stekelenburg. ‘Dat dreigen we door de schreeuwende minderheid soms weleens te vergeten.’

Uw vaccincocktail: zeven desinformatietrucs op rij 1| Emotionele taal Vooral negatieve emoties, zoals angst, woede en verontwaardiging, houden de aandacht vast en leiden tot meer interactie. Vandaar: ‘vaccinatieschade’ in plaats van bijwerkingen, ‘omvolking’ in plaats van immigratie. 2| Op de man spelen Oftewel de ‘ad hominem’-aanval. De afzender wordt verdacht gemaakt, om af te leiden van inhoudelijke argumenten. Denk aan: ‘sleepy Joe (Biden)’, ‘Jaap van Dissel is corrupt’, ‘tassendrager’ Sophie Hermans. 3| Selectief winkelen Een van de meestgebruikte trucs: een korte uitsnede uit een grafiek, video of tekst gebruiken om een punt te maken. Bijvoorbeeld: het aantal geboorten is dit jaar ‘schrikbarend’ gedaald (in werkelijkheid was het aantal geboorten vorig jaar hoger dan anders). 4| Valse tegenstelling Een tegenstelling suggereren die er niet is, om de indruk te wekken dat er maar twee smaken zijn waaruit u kunt kiezen. Wie niet tegen klimaatbeleid is, is een ‘klimaatalarmist’; wie de coronamaatregelen naleefde, volgt het ‘overheidsnarratief’. 5| Zondebok Alle onheil projecteren op een zondebok, hoe onterecht ook. Bijvoorbeeld: het Wereld Economisch Forum regisseerde de coronapandemie, het OMT legde het land plat, de mainstreammedia kijken weg. 6| Inconsistentie Desinformatie bevat vaak slordige, interne tegenstellingen. Zoals: wetenschappers zijn niet te vertrouwen, blijkt uit onderzoek. Of: er is geen klimaatverandering, want het klimaat veranderde ook al toen er nog geen mensen waren. 7| Valse experts Imponeren met ‘experts’ die in werkelijkheid weinig relevante kennis van zaken hebben. Bijvoorbeeld: de ‘uitvinder van het mRNA-vaccin’ Robert Malone (Malone was als student betrokken bij enkele vroege mRNA-experimenten, maar vertrok nog vóór zijn promotie naar de industrie).

Waarom desinformatie vaak ‘rechts’ is Trump won de presidentsverkiezingen, de lockdowns tegen corona hielpen niet, klimaatmodellen kloppen niet, het Wereld Economisch Forum bereidt een ‘great reset’ voor waarbij de rijken het moeten ontgelden, Brussel wil de boeren weghebben om meer asielzoekers kwijt te kunnen. Het zijn geruchten die, behalve dat ze aantoonbaar onwaar zijn, nóg iets met elkaar gemeen hebben: ze zijn uitgesproken rechts. Dat kan te maken hebben met het tijdgewricht waarin we leven, denkt Van der Linden. ‘We leven in een tijd waarin er grote, grensoverschrijdende problemen zijn, die vragen om een collectieve oplossing, met een grote rol voor de centrale overheid’, oppert hij. Dat wringt met de meer rechtse nadruk op zelfredzaamheid, individuele vrijheid en een kleine overheid. Waarmee zeker niet is gezegd dat er niet ook ‘linkse’ desinformatie bestaat. Zo zongen tijdens de coronacrisis nadrukkelijk de gedachten uit links-alternatieve hoek rond dat ivermectine of kunstmatige kinine (hydroxychloroquine) zouden helpen tegen corona, dat 4G-straling het virus zou aanjagen en dat vaccinatie de natuurlijke immuunopbouw zou verstoren.