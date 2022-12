Depressie? Je onderbuik is mogelijk de boosdoener

Bacteriën afkomstig uit de mond onder de elektronenmicroscoop. Beeld Getty Images/Science Photo Libra

De resultaten bieden, op termijn, interessante mogelijkheden voor totaal nieuwe behandelingen van depressie, zegt psychiater en onderzoeker Anja Lok (Amsterdam UMC), die bij beide studies betrokken was. ‘Veel patiënten zijn geholpen bij antidepressiva of cognitieve gedragstherapie, maar niet iedereen. Hopelijk kunnen we hen in de toekomst ook behandelen met probiotica (‘goede’ bacteriën, red.) of voeding. Of met darmflora-analyse voorspellen wie op welke therapie reageert.’

Jaarlijks kampt zo’n 9 procent van de Nederlanders met depressies, blijkt uit cijfers van het Trimbos instituut. Dat de oorzaak mogelijk in de buik gezocht moet worden is minder vergezocht dan weleens wordt gedacht. Steeds meer studies laten een wisselwerking zien tussen onze darmflora en gezondheid. Tegelijkertijd klinkt ook geregeld kritiek op studies die een helende invloed claimen van voedsel op depressie.

Afwijkende microbes hebben mogelijk invloed op de hersenen

Voor de nieuwe studies, die dinsdag verschenen in vakblad Nature Communications, vulden ruim 1.000 Rotterdammers en 3.200 Amsterdammers gestandaardiseerde vragenlijsten in over depressieve klachten (maar zonder formele diagnostiek). Dat deden zij in het kader van twee grote langlopende studies: de Rotterdam Study (van het Erasmus Medisch Centrum) en HELIUS (Amsterdam UMC). Ook stuurden de proefpersonen ontlasting op naar de onderzoekslabs.

Daar bleek dat dertien bacteriestammen meer of juist minder aanwezig zijn in de ontlasting van proefpersonen met depressieve klachten. Het maakte hierbij niet uit welke etnische achtergrond zij hadden, iets wat nog niet eerder onderzocht was.

De onderzoekers schrijven dat de afwijkende microbes de hersenen mogelijk beïnvloeden via de stoffen die ze aanmaken, zoals glutamaat, butyraat en serotonine. In ons brein spelen deze belangrijke rollen in de communicatie tussen hersencellen. Die communicatie is vaak verstoord bij psychische aandoeningen.

Onder meer butyraatproducerende bacteriën bleken ondervertegenwoordigd bij mensen met depressieve klachten. Dat sluit aan bij vergelijkbaar Belgisch onderzoek uit 2019. Die studie ontdekte dat butyraatbacteriën vaker voorkwamen in de darmflora van mensen die tevreden waren over hun kwaliteit van leven.

‘Een oorzakelijk verband tussen darmflora en depressie is nog niet aangetoond’

‘Het mooie is dat de onderzoekers veel proefpersonen onderzocht hebben, en hun bevindingen gecheckt hebben in een tweede groep deelnemers’, reageert Esther Aarts, hoogleraar voeding en cognitie aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, niet betrokken bij de studies. ‘Het onderzoeksveld naar de invloed van darmbacteriën op onze hersenen is jong en bestaat nog vooral uit kleine studies.’

Toch kun je op basis van de resultaten niet direct concluderen dat een veranderde darmflora leidt tot depressie, benadrukt ze. ‘Zo’n oorzakelijk verband kun je met dit soort studies niet aantonen. Ik zie deze resultaten vooral als een startpunt voor nader onderzoek.’

Er staan volgens Aarts namelijk nog veel vragen open. Zo kan een stof als serotonine niet zomaar vanuit de darmen naar je hersenen, omdat deze een speciale beschermlaag hebben. ‘En wat me opvalt is dat de invloed van dieet niet onderzocht is als verklarende factor. Mensen met een depressie gaan vaak anders eten. En een veranderd dieet beïnvloedt weer je darmflora.’

‘We kunnen inderdaad geen conclusies trekken over oorzaak en gevolg’, beaamt psychiater Lok. ‘Vermoedelijk is er een wisselwerking, net als bij slaap. Slaap je slecht, dan loop je meer kans op een depressie; heb je een depressie, dan ga je vaak slechter slapen.’ Om oorzakelijke verbanden directer te testen heeft ze onder andere een studie gepland waarbij depressieve patiënten butyraat krijgen.