Denk niet dat de pandemie is verdwenen

Door de golf aan Oekraïne-nieuws is het verleidelijk te denken dat de pandemie niet meer relevant is. Dat is ze nog wel.

Een lijn met besmettingen die zo steil omhoog gaat dat het bijna een muur lijkt. Ziekenhuizen die de toestroom aan patiënten niet aankunnen. Een toppositie in de mondiale lijst met meeste coviddoden per miljoen inwoners op dit moment. Hongkong, dat ruim twee jaar lang elk vonkje covid direct wist uit te trappen, krijgt nu dan toch de volle laag. Minder dan de helft van de 70-plussers liet zich er vaccineren – uit angst voor bijwerkingenen ook omdat het belang van inenten de afgelopen twee jaar amper werd gevoeld in dit ‘zero covid’-gedeelte van de wereld. Je ziet voor je hoe zo’n gesprek tussen twee vaccintwijfelaars daar tot voor kort ging.

‘Ken jij iemand die ziek is geworden van covid? Nee? Ik ook niet. Nou, laat die prik dan maar zitten hoor.’ En toen kwam daar ineens de superbesmettelijke omikronvariant en greep het virus om zich heen.

Dichterbij huis, in Oekraïne, gaat het virus ongetwijfeld ook weer voor problemen zorgen. Slechts één op de drie is dubbel gevaccineerd, boosters zijn er al helemaal amper gezet. Daar zit je dan, met z’n allen dicht op elkaar in een kelder, schuilend voor Russische bommen.

En dan was er deze week ook nog het Oxford-onderzoek met hersenscans van achthonderd Britten, waarvan de helft corona had gehad en de helft niet. Individuele verschillen zijn altijd groot bij dit soort studies, maar gemiddeld gezien rijst een zorgelijk beeld. Corona doet de hersenen iets krimpen. Ook blijken de ex-coronapatiënten relatief wat minder goed in cognitieve taken. Bij het onderzoek zijn allerlei kanttekeningen te plaatsen. Zo is het mogelijk dat de ‘breinschade’ later bijtrekt.

Patiënten in een tijdelijke wachtruimte buiten het Caritas Medisch Centrum in Hong Kong, begin maart. Beeld AP

Toch is het ook duidelijke waarschuwing: zelfs nu hier de ziekenhuizen niet meer overstromen met patiënten, kan corona nog lange tijd voor ellende zorgen. Omdat we er bovenop de griep en verkoudheid nog een seizoensziekte bij hebben. Omdat mensen long-covid oplopen en maanden of soms zelfs jaren niet op volle kracht kunnen meedraaien. Ook duikt er mogelijk nog nieuw medisch onheil op, zoals nu met die krimpende coronabreinen, in een tijd dat we juist alle denkkracht nodig hebben voor de uitdagingen van deze tijd, van het zo spoedig mogelijk onafhankelijk worden van Russisch gas tot het temmen van een oorlogszuchtige dictator met bijna zesduizend kernkoppen tot zijn beschikking.

De afgelopen week werden alleen al in Nederland ruim 439 duizend nieuwe besmettingen geturfd. Het Oxford-onderzoek betrof ongevaccineerde mensen in de eerste golf van de pandemie. Met de omikron-variant in een grotendeels gevaccineerde populatie is het effect van het virus op de hersenen mogelijk minder. Laten we het hopen. Want 439 duizend besmettingen per week: dat zijn een hoop krimpende breinen.