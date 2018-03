Delftse quantumprof had gelijk, blijkt na zes jaar: het majorana-deeltje bestaat echt

Onderzoek

'Het is een lange en lastige weg geweest, maar nu zijn we eruit', zegt de Delftse hoogleraar Leo Kouwenhoven, die tegenwoordig in dienst van Microsoft werkt aan de TU Delft. Hij presenteerde in 2012 op een afgeladen conferentie in Boston de aanwijzingen voor het majorana-deeltje, die tot een wereldwijde sensatie leidden. Science publiceerde destijds het onderzoek en wijdde er een omslagverhaal aan, een ereplek voor onderzoekers.



Het onderzoek naar quantumcomputers had de hoop op ontdekking van het deeltje gewekt, omdat Majorana's op papier stabiele bits voor zulke supercomputers zijn. Met meer conventionele quantumbits is dat een groot probleem, omdat die wel de benodigde rekenkracht leveren, maar zeer gevoelig zijn voor warmte en trillingen.



Zes jaar geleden hield Kouwenhoven in Boston nog een slag om de arm. Hij sprak over aanwijzingen, ook in het Science-artikel. Tijdens persconferenties benadrukte hij de ongewisheid. 'Het loopt als een eend en kwaakt als een eend, maar we moeten nog bewijzen of het ook de eend is die we zoeken.'