Deepfaketherapie: kan praten met dader of overleden partner helpen iets te verwerken?

Beeld Getty / bewerking Studio V

De stem van de persoon tegenover haar is niet die van de man die haar aanrandde toen ze 15 was. Toch vertoont de nu 36-jarige vrouw heftige emoties vanaf de eerste seconde dat het gezicht op het scherm van haar laptop begint te bewegen. Ze zweet, beeft, stottert en kan de juiste woorden niet vinden. Ook durft ze hem niet aan te kijken. Dan herpakt ze zich en is boosheid de overheersende emotie.

Jill (niet haar echte naam) is via een Zoom-verbinding in gesprek met een deepfake, een door kunstmatige intelligentie gecreëerde video van (in dit geval) een pratend hoofd op basis van één foto van de man. Deze man is haar baas als ze als scholier een bijbaantje in zijn winkel heeft. Ze neemt hem in vertrouwen en vertelt hem over een vriendin die terminaal ziek is.

Niet lang daarna randt hij haar aan, wat ze aan niemand vertelt. Ook doet ze geen aangifte. Later krijgt ze er last van en krijgt ze de diagnose ptss (posttraumatische stressstoornis). Als Agnes van Minnen, hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit en directeur behandelprogramma bij het PsychoTrauma Expertise Center Psytrec, haar patiënt voorstelt om een geheel nieuwe therapie te proberen, reageert ze enthousiast.

Eerder onderging ze intensieve therapieën, maar ze blijft met restklachten zitten. Zo neemt ze zichzelf kwalijk dat ze niets aan anderen vertelde en in de winkel bleef werken. Van Minnen ziet de nieuwe therapie als interessante aanvulling op de bestaande behandelmethoden. ‘Een confrontatie kan in zijn algemeenheid heel goed helpen’, zegt Van Minnen, ‘maar het is in veel gevallen niet mogelijk met de dader te praten. Omdat er geen aangifte is gedaan of omdat de dader niet is veroordeeld.’ Ook kan het praten met de dader gevaarlijk zijn of simpelweg niet aan te raden omdat hij geen berouw heeft. ‘Dan is deepfake een mooi alternatief’, stelt ze.

De dialoog tussen Jill en haar aanrander, die Van Minnen beschrijft in Frontiers in Psychiatry, laat een empathische, begripvolle en schuldbewuste ‘dader’ zien.

‘Waarom heb je dit gedaan?’, vraagt Jill. ‘Je wist dat mijn vriendin dood ging en dat ik kwetsbaar was, maar toch randde je me aan.’

De dader: ‘Terugkijkend besef ik dat ik misbruik van de situatie heb gemaakt en dat het egoïstisch van me was om dat te doen. Het had niets met jou te maken, het was niet jouw fout.’

De therapeut die de lippen van de dader bedient, benadrukt daarna dat Jill sterk is en dat hij degene is die moet lijden. Jill heeft er vrede mee: ‘Het is goed zo, ik ben nu gelukkig.’

Behalve Jill behandelde Van Minnen een andere vrouw met een vergelijkbaar trauma met behulp van de deepfaketechnologie. Beiden scoren na afloop beter op verschillende meetpunten zoals ptss-symptomen, zelfverwijt, negatieve emoties.

Laagdrempelig platform

De deepfakesoftware voor deze toepassing is bedacht door Theo Gevers, hoogleraar computer vision aan de Universiteit van Amsterdam, die het platform sinds deze maand onder de naam deeptherapy.ai via zijn bedrijf 3D Universum op de markt brengt.

Gevers, die een jaar of vier terug voor het eerst op het idee kwam om de technologie voor therapieën te gebruiken, wilde een laagdrempelig platform maken. Hij benaderde Van Minnen met de vraag of zij interesse had om deze nieuwe behandeling uit te proberen als toevoeging aan het bestaande aanbod. In zijn werkkamer op het Science Park in Amsterdam-Oost laat hij de site zien waarop therapeuten kunnen inloggen.

Een kind kan de was doen: het uploaden van één fotootje is genoeg om een twintig seconden durende animatie te maken, waarbij gekozen kan worden uit een reeks emoties. Vriendelijk bijvoorbeeld. Vervolgens zet de software spraak van de therapeut om naar de mondbewegingen van de animatie, zodat het lijkt alsof die echt praat. Daarna kan het gesprek tussen patiënt en therapeut via een Zoom-vergadering beginnen. Behandelaren betalen een tientje per uur voor het gebruik van deeptherapy.ai.

Beeld Getty/ bewerking Studio V

‘Samen met psychiaters, psychologen en rouwtherapeuten voerden we een aantal casestudies uit om deze nieuwe vorm van therapie te onderzoeken’, zegt Gevers. ‘De techniek is er, maar de invulling van de therapeut is het belangrijkst.’

De eerste ervaringen van Van Minnen, op basis van haar twee proefpersonen, zijn positief. Eigenlijk tot haar eigen verbazing. ‘Die deepfakes zijn toch best wat knullig en dan ook nog eens met een andere stem dan die van de dader. Is het geloofwaardig genoeg om erin mee te gaan?’

Vooraf had Van Minnen, behalve scepsis over de effecten, ook een belangrijke morele vraag: kunnen de patiënten echt van niet echt onderscheiden? ‘Dat blijkt geen enkel probleem. Het is fascinerend om te zien hoe de vrouwen tijdens de sessie hun gesprekspartner als levensecht ervaren en alle emoties tonen die daarbij horen. Tegelijk weten ze dondersgoed dat het niet de echte dader is met wie ze praten.’

Nabestaanden

Gevers ziet meer toepassingen voor zijn software, zoals een gesprek met een vroegere pester op school. Een andere wordt al gebruikt: rouwtherapie. Twee jaar geleden stond Gevers’ software centraal in de documentaire Deepfake Therapy. Hierin komen nabestaanden in beeld die met een deepfake van hun overleden man of kind praten. De opzienbarende beelden zijn nu ook onderdeel van de tentoonstelling BrAInpower in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden, waarin kunstmatige intelligentie centraal staat.

‘Hoe is het met je?’, vraagt de vader aan zijn dochter Dalisay, die zelfmoord pleegde. Hij zit samen met zijn vrouw voor een laptop, beiden zichtbaar geëmotioneerd.

‘Ja, het is hier heel fijn, heel rustig’, antwoordt het meisje. ‘Ik heb veel rust.’

De moeder: ‘Hoe ziet het eruit daarboven?’

‘Het is licht. Het is heel licht.’

‘Was je daar meteen al, Dalisay?’

‘Nee, ik denk dat ik eerst een beetje door een soort van tunnel ging. Ik vond het ook moeilijk om weg te gaan. Ik wilde eigenlijk helemaal niet zo snel, maar uiteindelijk is het wel beter, voelt dit beter.’

Rouwtherapeut Leoniek van der Maarel werkte mee aan de documentaire en raakte zo enthousiast over de nieuwe therapie dat ze deze sinds een jaar volop in haar praktijk gebruikt. Ze behandelde er twintig cliënten mee, voor het merendeel partners die nog met vragen of onuitgesproken zaken zitten. Op één uitzondering na reageerde iedereen positief op het deepfakegesprek met partner of kind, vertelt ze: ‘Ze hadden na afloop meer rust. Ze weten heel goed dat het geen echt gesprek was, al voelt dat wel zo.’

Waar Van Minnen bij de gesprekken met de slachtoffers van seksueel geweld gebruikmaakt van een therapeut die in de huid van de dader kruipt, zet Van der Maarel een medium in. Dit medium ‘maakt contact met het energetisch veld van de overledene’, zoals zij het zelf omschrijft. Bang dat haar patiënten verslaafd raken aan het scherm en, net zoals in de aflevering Be Right Back van de sciencefictionserie Black Mirror, gehecht raken aan de virtuele kopie van hun overleden geliefde, is ze niet: ‘Het blijft bij een eenmalige sessie. De kracht zit in de verrassing.’

Voor Van der Maarel is het een logische stap: ‘In rouwtherapie gebruiken we al langer inbeelding om nabestaanden met hun overleden dierbare in gesprek te laten gaan. Dit is een volgende stap, dit is de toekomst.’ Maar, zegt ze ook: ‘Het zal verder onderzocht moeten worden.’

Wat moet een therapeut zeggen?

Miriam Lommen, universitair hoofddocent klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en niet betrokken bij de studie van Van Minnen, noemt de inzet van deepfakes bij traumaverwerking een ‘interessante ontwikkeling’. De methode sluit volgens haar goed aan bij bestaande therapieën waarbij slachtoffers via inbeelding in gesprek gaan met hun vroegere dader. ‘Dat kan erg krachtig zijn, maar we weten ook dat dit niet voor iedereen goed werkt.’ En dat is volgens de trauma- en ptss-specialist sowieso nog een open vraag: ‘We weten niet waarom een therapie bij de een werkt en bij de ander niet.’

Net als Van Minnen is Lommen blij als er meer opties komen voor patiënten. Maar: ‘Voordat zo’n nieuwe therapie breed kan worden ingezet, moet er meer en groter onderzoek komen.’ Dat vindt Van Minnen zelf ook: ze heeft een onderzoeksaanvraag ingediend voor een groter proefproject. Daarin hoopt ze onder andere antwoorden te krijgen op de vraag: wat moet een therapeut precies zeggen tegen de patiënt en wat niet?

De deepfakerouwtherapie kan bij Lommen op minder enthousiasme rekenen, vanwege het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek. Ook haar collega Jos de Keijser, bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialist complexe rouw, is kritisch. ‘Technologie is altijd een hulpmiddel; het hangt er helemaal vanaf hoe je het inzet. Dat kan ook fout gaan.’

Dat laatste is volgens hem het geval als een medium sturend is, of doet alsof iemand nog leeft. ‘Je helpt een nabestaande juist door hem te confronteren met het verlies, niet door de realiteit van de dood te vermijden. Rouwenden willen heel graag iets horen. Je moet geen misbruik maken van die behoefte.’ Na het zien van het fragment uit de documentaire stelt De Keijser: ‘De therapeut laat de nabestaanden vasthouden aan iets wat niet meer bestaat. Dat vind ik niet ethisch. En het zou schadelijk kunnen zijn.’