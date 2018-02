Debat over nieuw systeem orgaandonatie blijft een potje koorddansen voor Pia Dijkstra

Het debat over een nieuw systeem voor orgaandonatie blijft een potje koorddansen. Vooral voor Pia Dijkstra (D66), de indiener van het gevoelige initiatiefwetsvoorstel. Ze moet met een aanvullende brief de senaat alsnog zien te overtuigen. De stemming is ten minste een week uitgesteld.



Koorddansen vergt koelbloedigheid en concentratie. Eén misstap en het is gedaan. Dijkstra probeerde dinsdag in het eerste deel van het debat over haar initiatiefwetsvoorstel zo veel mogelijk het midden te zoeken, de verschillen met de huidige praktijk te minimaliseren om daarmee twijfelaars in haar 'kamp' te lokken.